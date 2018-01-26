آغاز پیش فروش سکه از ۱۵ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: پیش فروش سکه از ۱۵ بهمن ماه سال جاری و از طریق کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور انجام خواهد شد.

رحیمی گفت: پیش فروش سکه با قیمت های پایین تر از قیمت بازار در موعد ثبت نام برای پیش خرید و در سررسیدهای سه، شش و نه ماهه و یک ساله خواهد بود و عموم مردم می توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور نسبت به واریز وجه و پیش خرید سکه به تعداد مورد نظر اقدام کنند. سکه های پیش فروش شده در زمان سررسید قابل تحویل خواهد بود ضمن اینکه خریداران در صورت عدم تمایل به دریافت سکه می توانند سکه های خریداری شده خود را نزد بانک به امانت نگه داشته و هنگام نیاز دریافت کنند ضمن اینکه سکه های پیش خرید شده قبل یا بعد از سررسید قابل واگذاری به سایر افراد نیز خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه محدودیتی در تعداد سکه های پیش خرید شده توسط افراد وجود نخواهد داشت افزود: با توجه به اینکه ذخایر شمش و سکه بانک مرکزی در حد کافی و قابل قبول است محدودیتی در فروش و عرضه سکه نداریم و به مقدار تقاضای مردم پیش فروش انجام خواهد شد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با تشریح سازوکار حراج سکه از طریق بانک کارگشایی گفت: خوشبختانه با ورود به هنگام بانک مرکزی به بازار و حراج سکه توسط بانک از طریق بانک کارگشایی، تخلیه حباب قیمت سکه تا حد زیادی مرتفع شده و بازار طلا و سکه آرام گرفت. در روزهای اول حراج، برخی افراد سودجوی فعال در بازار سعی کردند مانعِ افت قیمت‌ها شوند و حتی برخی از خریدها در حجم زیاد را با قیمت بالا و حتی قیمت های بالاتر از بازار هم انجام می‌دادند تا مانع اثرگذاری مداخله بانک مرکزی شوند اما علی رغم افزایش قیمت ارز و طلای جهانی در این بازه زمانی با ادامه حراج، مقاومت این گروه نیز شکست و به تدریج قیمت‌ها روند کاهشی را در پیش گرفت و حباب قیمتی تخلیه شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه معمولاً حراج سکه فقط از طریق بانک کارگشایی و در تهران انجام می شود، برای بخشی از هموطنان محدودیت هایی در تهیه سکه وجود دارد که این بار پیش فروش سراسری باعث رفع این محدودیت ها و امکان دسترسی عموم مردم به سکه های مدنظر خواهد شد. لذا گسترش عرضه سکه باعث حذف دلالی و سودجویی و تعادل قیمت آن خواهد شد.

رحیمی در پایان درباره قیمت سکه های پیش فروش شده نیز گفت: قطعاً قیمت سکه های پیش فروش شده با توجه به زمان سررسید آنها متفاوت خواهد بود و ما سعی می کنیم با در نظر گرفتن قیمت روز بازار، نرخ های مناسب و جذابی را اعلام کنیم.