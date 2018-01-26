برد امروز پرسپولیس یک تودهنی به اطرافیان طارمی بود!

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پس از پیروزی سه بر یک پرسپولیس برابر پیکان تهران در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه توانستیم در یک بازی سخت به پیروزی برسیم و حواشی زیادی را که برخی آقایان که الان دستشان از پرسپولیس کوتاه شده است خنثی کنیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس افزود: بردی که امروز کسب کردیم تو دهنی بود برای آنها که دنبال ایجاد حاشیه برای پرسپولیس هستند.

وی درباره حاشیه های هفته گذشته پیرامون قرارداد مهدی طارمی با سرخپوشان پایتخت اظهار داشت: این بی معرفتی است که یک بازیکن همه چیز را فراموش کند و حالا که رفته است صحبت های متفاوتی انجام دهد. بردی که امروز به دست آوردیم در راستای ساکت کردن اطرافیان طارمی بود که پشت پرده ایستاده بودند و به او مشورت های غلط دادند که چه چیزهایی را عنوان کند. همه چیز در باشگاه پرسپولیس شفاف است و فکر می کنم مهدی طارمی بعدها متوجه اشتباهش شود.

گرشاسبی درباره ممانعت او از برگزاری کنفرانس خبری علی اکبر طاهری مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: بله! من گفتم که کنفرانس خبری با توجه به حاشیه هایی که در آن روزها برای ما وجود داشت برگزار نشود اما همه چیز در باشگاه شفاف است و نیازی نیست بخواهیم چیزی را پنهان نگه داریم. اگر شفاف نبود که نمی خواستیم بدهی های مربوط به ۲۰ سال گذشته را حالا پرداخت کنیم.

وی درباره استعفای وکیل بین المللی باشگاه پرسپولیس از سمت خود گفت: هجمه ای که به سمت او سرازیر شد و از آنجایی که خارجی است متعجب ماند که چرا این همه آمار غلط به او می دهند. اسناد و مدارک را ارسال کردیم امیدواریم CAS هر چه زودتر جواب دهد که محرومیت پرسپولیس برداشته شود اگر هم پنجره نقل و انتقالات بسته بماند کارمان را ادامه خواهیم داد تا پرسپولیس به موفقیت برسد.