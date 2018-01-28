بارسلونا به سختی آلاوس را برد/ ۳ امتیاز با ضربه کاشته لیونل مسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا یکشنبه شب در ادامه هفته بیست و یکم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان آلاوس بود و برابر این تیم پیروزی ۲ بر یک کسب کرد.

بارسلونا که برای نخستین بار کوتینیو را در ترکیب اصلی خود داشت بازی را تهاجمی شروع کرد و حریف را در زمین خود حبس کرد اما آلاوس در ضد حملات نشان داد کاملا زهردار است.

در دقیقه ۲۳ بر خلاف انتظار آلاوس به گل رسید. جان گویدتی در یک ضد حمله برق آسا با تراشتگن تک به تک شد و دروازه بارسلونا را باز کرد.

آبی اناریها در ادامه دست به حملات گسترده زدند اما خوش شانس بودند که در یک ضد حمله تراشتگن مانع گلزنی حریف شد.

لیونل مسی که برای گلزنی در این بازی بسیار پر تلاش نشان می داد در دقیقه ۴۳ یک ضربه کاشته را به زیبایی نواخت که دروازه بان آلاوس آن را با واکنشی دیدنی دفع کرد.

بارسلونا نیمه دوم را تهاجمی شروع کرد و البته والورده چندین تغییر هم در ترکیب تیمش ایجاد کرد. در دقایق ابتدایی این نیمه آلاوس چند ضد حمله را ترتیب داد اما خیلی زود در زمین خود حبس شد.

در دقیقه ۷۲ لوئیس سوارز روی حرکت انفرادی و پاس دیدنی اینیستا از زاویه بسته دروازه حریف را گشود تا کار به تساوی کشیده شود.

بعد از چند فرصت خوبی که توسط سوارز، مسی و راکیتیچ از دست رفت لیونل مسی در دقیقه ۸۴ با یک ضربه کاشته دیدنی دروازه حریف را باز کرد تا بارسلونا در یک بازی دشوار ۳ امتیاز ارزشمند را کسب کند.

آبی اناریها با این برد ۵۷ امتیازی شدند و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم تر کردند.