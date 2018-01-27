به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، «حیدر منصور هادی» سفیر عراق در مسکو اعلام کرد که وی به نمایندگی از بغداد در نشست صلح سوریه در شهر سوچی شرکت می کند.

بر اساس این گزارش، وی همچنین از «قیس العامری» مشاور وزیر خارجه عراق به عنوان یکی دیگر از نمایندگان بغداد در این دور از مذاکرات صلح سوری یاد کرد.

کرملین اعلام کرده است که نشست صلح سوریه در شهر سوچی طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.

گفتنی است، وزارت خارجه روسیه از ۱۶۰۰ نفر برای شرکت در گفتگوی ملی سوریه در سوچی دعوت به عمل آورده بود.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در کنفرانس سوچی حضور خواهد داشت.