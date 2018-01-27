به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مارکسیسم و زیبایی‌شناسی» نوشته استوارت سیم با ترجمه مشیت علایی به تازگی توسط موسسه متن وابسته به فرهنگستان هنر به چاپ دوم رسیده است. این کتاب هشتمین عنوان از مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر است که توسط این ناشر چاپ می شود.

نویسنده این مقاله که برگرفته از کتاب مقدمه­‌ای بر زیبایی­‌شناسی فلسفی است، می­‌کوشد بخشی از حادترین تعارضات مربوط به نظریه زیبایی‌شناسی مارکسیستی در قرن بیستم و همچنین اهداف مشابه یا تفاوت نظریات واقعگرایان و مخالفانشان را مطرح سازد.

چاپ دوم کتاب «مارکسیسم و زیبایی­‌شناسی» با ۸۹ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۴ هزار تومان راهی بازار نشر شده است.