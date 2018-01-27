به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مارکسیسم و زیباییشناسی» نوشته استوارت سیم با ترجمه مشیت علایی به تازگی توسط موسسه متن وابسته به فرهنگستان هنر به چاپ دوم رسیده است. این کتاب هشتمین عنوان از مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر است که توسط این ناشر چاپ می شود.
نویسنده این مقاله که برگرفته از کتاب مقدمهای بر زیباییشناسی فلسفی است، میکوشد بخشی از حادترین تعارضات مربوط به نظریه زیباییشناسی مارکسیستی در قرن بیستم و همچنین اهداف مشابه یا تفاوت نظریات واقعگرایان و مخالفانشان را مطرح سازد.
چاپ دوم کتاب «مارکسیسم و زیباییشناسی» با ۸۹ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۴ هزار تومان راهی بازار نشر شده است.
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