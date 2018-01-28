مهدی احمدی آهنگساز و رهبر ارکستر فیلارمونیک کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های این مجموعه موسیقایی بیان کرد: برنامه ریزی هایی برای اجرای برنامه در تهران هم در ایام جشنواره موسیقی فجر و هم بعد از برگزاری این رویداد داشتیم که متاسفانه این امکان فراهم نشد اما هم اکنون در تدارک برگزاری یک کنسرت ویژه در سنندج هستیم که به احتمال فراوان در اسفندماه خواهد بود.

وی ادامه داد: کنسرت پیش روی ارکستر فیلارمونیک کردستان در دو بخش میزبان علاقه مندان خواهد بود که در بخش اول سمفونی پنج بتهون و سوئیت ژرژ بیزه و چند موسیقی فیلم آثار برگزیده سینمای جهان برای مخاطبان اجرا می شود. در بخش دوم نیز آثاری به آهنگسازی ارسلان کامکار و چند سوئیت کردی به آهنگسازی بنده و خوانندگی داریوش گودرزی اجرا می شود. البته این احتمال نیز وجود دارد که استاد ارسلان کامکار خود به عنوان کنسرت مایستر در برنامه حضور داشته باشند که امیدوارم این امر محقق شود.

رهبر ارکستر فیلارمونیک کردستان در پایان گفت: ما همچنان برنامه های مختلفی را برای اجرا در تهران طراحی کردیم که امیدوارم در فصل بهار بتوانیم شکل اجرایی به این ایده ها بدهیم تا بتوانیم در خدمت مخاطبان تهرانی نیز باشیم.

ارکستر فیلارمونیک کردستان از جمله مجموعه های فعال حوزه موسیقی استان کردستان است که طی چند سال گذشته برنامه های متعددی را در سنندج و ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر برگزار کرده است. این گروه در ماه های اخیر علاوه بر اجرای چند برنامه زنده، کارگاه ها و ورک شاپ های تخصصی را با حضور تعدادی از هنرمندان ایرانی و خارجی برگزار کرده است.