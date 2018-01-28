اتحاد کامیاران با پیروزی مقابل کیان صدرنشین لیگ دسته سوم کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور شامگاه شنبه در شهر های مختلف ایران به پایان رسید.

در این هفته از رقابت ها تیم اتحاد کامیاران میزبان تیم کیان تهران بود و توانست این تیم قدرتمند را که در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد، شکست دهد.

اتحاد کامیاران در این بازی با گل های سیوان رحیم پور و پژمان زین الدینی با نتیجه دو بر صفر حریف خود را مغلوب کرد و با اقتدار جایگاه خود را در صدر جدول محکم تر کرد.

تیم اتحاد با گذشت شش هفته از لیگ بدون باخت با ۱۳ امتیاز و با یک بازی کمتر نسبت به تیم های صدرنشین در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

این تیم در هفته هفتم مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه آزادی کامیاران میزبان تیم پردیس خرم آباد که با هفت امتیاز در رده پنجم جدول است، خواهد بود.