برف مدارس چاشم مهدی شهر را تعطیل کرد

حسن ارگی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بارش برف باعث لغزندگی معابر مهدی شهر شده است، ابراز داشت: به علت بارش برف فردا هشتم بهمن ماه همه مقاطع تحصیلی صبح و بعد از ظهر در روستای چاشم از توابع این شهرستان تعطیل است.

وی با بیان اینکه مدارس در این شهرستان تعطیل نیستند، افزود: مدارس شهمیرزاد و روستای فولاد محله فردا یک شنبه با یک ساعت تاخیر در نوبت صبح دایر می شود.

فرماندار مهدی شهر با بیان اینکه به علت بارش برف با لغزندگی جاده ها مواجه هستیم، ابراز داشت: رانندگان باید قبل از سفر تجهیزات زمستانی خودرو را مورد بررسی قرار دهند و در سطح شهر نیز با سرعت مطمئن و رعایت فاصله طولی تردد کنند.