داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام ۲ عملیات امدادی طی ۲۴ ساعت گذشته، گفت: امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان به شش حادثه جاده‌ای، سه حادثه مربوط به مورد برف و کولاک، دو حادثه شهری و یک حادثه کوهستانی رسیدگی کردند.

وی با اشاره به بارش سنگین برف که از گذشته آغازشده است، گفت: تاکنون ۴۰ نفر در پایگاه‌های امداد و نجات بین‌شهری استان البرز اسکان داده شدند.

رجبی به مصدومیت هفت نفر در حوادث مربوط به برف و کولاک اشاره کرد و گفت: از این تعداد چهار نفر به بیمارستان منتقل و سه نفر دیگر نیز سرپایی درمان شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان البرز گفت: هلال‌احمر مانند دیگر دستگاه‌های خدمت رسان از ساعت اولیه شب گذشته در محورهای مواصلاتی مستقر و به خودروهای مانده درراه امدادرسانی کرده است.

وی تأکید کرد: همه پایگاه‌های ثابت و سیار هلال‌احمر استان البرز آمادگی کامل برای اسکان اضطراری مسافران، درراه ماندگان رادارند همچنین امدادگران در ۱۶پایگاه امداد و نجات بین‌شهری و مراکز شعب به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمات‌رسانی هستند.