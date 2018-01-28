به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سهشنبه شب نخستین سخنرانی سالانه خود را در کنگره آمریکا ایراد خواهد کرد. سخنرانی که به قول روزنامه «گاردین» لحن آن رنگوبوی اتحادی فراحزبی را خواهد داشت حالآنکه کمتر از یک هفته پیش بعد از پایان تعطیلی ۳ روزه دولت فدرال، وی «چاک شومر» رئیس اقلیت دموکرات سنا را به باد تمسخر گرفت.
حالا، مردی که در یک سال گذشته به تفرقهافکنی و ضدونقیضگویی متهم بوده است، قرار است خطاب به دولتمردانی که بیشازپیش درگیر دودستگی شدهاند، دم از اتحاد بزند.
اما، در این میان، «فاکس نیوز» رسانه حامی دولت واشنگتن ساز مخالف میزند و موفقیتهای ترامپ را یکی بعد از دیگری بزرگنمایی میکند: کاهش بیسابقه نرخ بیکاری در ۱۷ سال گذشته، کاهش بیسابقه نرخ مهاجرت غیرقانونی در همین بازه زمانی و البته بالارفتن نرخ رضایت آمریکاییها از زندگی!
حالا باید دید ترامپ در سخنرانی یک ساعت و نیمه خود در کنگره آمریکا چگونه رویای خود مبنی بر ساخت «آمریکایی امن، قوی و پرافتخار» را به دولتمردان و مردم آمریکا قالب خواهد کرد –آمریکایی که به روایت «تایم» و «آسوشیتدپرس»، تحت رهبری او تنها و منزوی شده است.
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