  1. سیاست
  2. مجلس
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

ذوالقدر در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۷:

کوچک سازی دولت در لایحه بودجه ۹۷ مورد توجه قرار گرفته است

کوچک سازی دولت در لایحه بودجه ۹۷ مورد توجه قرار گرفته است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کوچک‌سازی دولت نیز یک ضرورت است که لایحه بودجه ۹۷ به این دو مسئله توجه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۷ به موضوع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه دارد، اظهار داشت: واگذاری اختیارات به استان‌ها باعث شفافیت بیشتر در امور می‌شود، از سوی دیگر کوچک‌سازی دولت نیز یک ضرورت است که لایحه بودجه ۹۷ به این دو مسئله توجه دارد.

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای جهت‌دهی شده که مردم در اکثر نقاط، خط فقر را تجربه کرده‌اند؛ بنابراین رویکرد فقرزدایی دولت در لایحه بودجه و سیاست‌های خوبی مانند عدالت مالیاتی و معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از جمله آنهاست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رویکرد بازشناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی خانوارها در موضوع دریافت یارانه، از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۹۷ است.

ذوالقدر ادامه داد: رویکرد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تقویت نهاد خانواده و توجه به نقش سازنده آن و اختصاص ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به حوزه بانوان، از دیگر مسائلی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.

کد مطلب 4212040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • م.د. IR ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام.لطفا با بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی موافقت کنید.چون یکی از راههای کوچک کردن دولت است.باتشکر.
    • م.الف IR ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام.لطفا با بازنشستگی با سنوات ارفاقی فرهنگیان هم موافقت کنید. ودر این مود بین فرهنگیان با سایر کارمندان دولت تبعیض قرار ندهید. چون خیلی از فرهنگیان مازادند.باتشکر.
    • ز.ح‌. IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام.لطفا در بند ب ماده ۱۰۳ لایحه خدمات کشوری که در مورد بازنشستگی خانمهاست تجدید نظر کرده وآن را بدون شرط سنی تصویب کنید.نه با شرط سنی ‌.باتشکر‌.
    • م.د IR ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام.باتوجه به نیروهای مازاد فرهنگی و همچنین کاهش جمعیت دانش آموزان و همچنین وجود نیروهای شرکتی و خرید خدمت علاقه مند به تدریس بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی را برای فرهنگیان هم تصویب کنید.
    • الف.ج IR ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام.لطفا سنوات تحصیل نیروهای تعهد دبیری آموزش وپرورش را لغو نکنید چون لغو آن سنوات تحصیل ظلم آشکاری در حق بیشتر فرهنگیان است و همچنین قانون نیز نباید عطف به ماسبق شود.باتشکر.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها