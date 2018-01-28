کوچک سازی دولت در لایحه بودجه ۹۷ مورد توجه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۷ به موضوع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه ویژه دارد، اظهار داشت: واگذاری اختیارات به استان‌ها باعث شفافیت بیشتر در امور می‌شود، از سوی دیگر کوچک‌سازی دولت نیز یک ضرورت است که لایحه بودجه ۹۷ به این دو مسئله توجه دارد.

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای جهت‌دهی شده که مردم در اکثر نقاط، خط فقر را تجربه کرده‌اند؛ بنابراین رویکرد فقرزدایی دولت در لایحه بودجه و سیاست‌های خوبی مانند عدالت مالیاتی و معافیت مالیاتی حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از جمله آنهاست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رویکرد بازشناسایی و ایجاد بانک اطلاعاتی خانوارها در موضوع دریافت یارانه، از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۹۷ است.

ذوالقدر ادامه داد: رویکرد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تقویت نهاد خانواده و توجه به نقش سازنده آن و اختصاص ۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به حوزه بانوان، از دیگر مسائلی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.