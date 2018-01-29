دائره المعارف علمی و تاریخی کربلا چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا اقدام به تهیه و چاپ دائره المعارف علمی و تاریخی کربلا در ۱۰ محور و موضوع کرده است.

از جمله محورهای مورد بحث در این دانشنامه می‌توان به جغرافیای شهر، تاریخ قدیم شامل مراحل تاریخی شهر، تاریخ اسلامی شامل وقایع تاریخی که در شهر اتفاق افتاده است، تاریخ جدید و معاصر، زبان عربی و ادبیات کربلایی شامل اشعار سروده شده در خصوص حماسه حسینی، اشاره کرد.

بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی کشورمان در عراق آن را تهیه و برای انتشار در اختیار مهر قرار داده، محور اقتصادی شامل طرح های اقتصادی شهر، محور سیاحتی، مراقد و مقامات، الرثاء الحسینی (ادبیات کربلا و شخصیتهای دینی) و محور الآثاری شامل موضوع تمدنی شهر، از دیگر مداخل این دانشنامه است.