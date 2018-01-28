کاهش محسوس دمای هوا در استان کرمانشاه/وقوع یخبندان

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی وضعیت هوای استان طی روزهای آینده گفت: با خروج سامانه بارشی، هوای استان امروز نیمه ابری تا ابری به تدریج با کاهش ابر پیش بینی می شود.

وی افزود: طی امشب و فردا (دوشنبه) کاهش محسوس دمای هوا که منجر به یخبندان در غالب نقاط استان خواهد شد و نیز مه صبحگاهی در برخی نقاط، مهمترین پدیده های جوی در سطح استان خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روز سه شنبه، گذر موجی ضعیف ممکن است در پاره ای نقاط از نواحی شرقی استان، سبب بارش خفیف برف شود.

وی افزود: به دنبال این وضعیت از روز چهارشنبه تا پایان هفته در حالی که دمای هوا به آرامی افزایش خواهد یافت، پدیده جوی قابل توجهی برای سطح استان پیش بینی نمی شود.