به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی روز شنبه (دیروز) در سفر به لبنان با مقامات این کشور دیدار کرد.

رئیسی، هیأت همراه و «محمد فتحعلی» سفیر ایران در لبنان با «نبیه بری» رئیس پارلمان در «عین التینه» ( مقر رئیس مجلس لبنان) دیدار کردند؛ حجت‌الاسلام رئیسی پس از این دیدار گفت: روابط میان ایران و لبنان در تمامی زمینه‌ها، خوب و عالی است و بر ضروت تقویت این روابط میان کشورهای اسلامی تأکید داریم. اکنون اراده جدی میان مسئولان دو کشور برای ارتقای روابط وجود دارد و بر ضرورت حمایت از لبنان در تمامی زمینه‌ها تأکید داریم.

وی تصریح کرد: آینده و سرنوشت مقاومت را «میدان» مشخص می‌کند نه «میز مذاکرات» و توافق‌هایی مانند «کمپ‌دیوید، اسلو، شرم‌الشیخ و مانند آن». این مجاهدین در مقاومت فلسطین، غزه و لبنان هستند که آینده را مشخص خواهند کرد.

حجت‌الاسلام رئیسی در ادامه گفت: لبنان با تنوع و مراکز علمی و فرهنگی خود از کشورهای مهم به شمار می‌رود و ما در آستان قدس بسیاری از این مراکز علمی و فرهنگی را داریم به همین دلیل عامل اول در روابط ما در آستان قدس و کشورهای دیگر، عامل فرهنگی است که می‌تواند روابط میان کشورهای اسلامی را تقویت کند.

تولیت آستان قدس ادامه داد: «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری بدنام آمریکا تلاش می‌کند قضیه فلسطین و قدس را تمام کند و دولت این کشور همواره تلاش می‌کند با خلق و حمایت از گروه‌های تروریستی مانند داعش در منطقه، نگاه‌ها را از فلسطین و قدس منحرف کند اما امروز می‌بینیم که پس از پایان داعش این توطئه آمریکا شکست خورده است. ما معتقدیم که «وحدت» مسأله‌ای راهبردی میان کشورهای اسلامی و عربی در منطقه است.

حجت‌الاسلام رئیسی تأکید کرد: آنچه می‌تواند دولت آمریکا در اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ناامید کند واین توطئه را به شکست بکشاند، وحدت اسلامی میان ملت‌ها است همانگونه که اکنون شاهد آن هستیم.

وی در پایان تأکید کرد در دیدار با نبیه بری بر وحدت میان امت اسلامی و ضرورت تقویت محور مقاومت و حامیان آن مانند ایران و لبنان در مقابله با دشمن اصلی یعنی رژیم صهیونیستی تأکید شد.

حجت‌الاسلام رئیسی و هیأت همراه همچنین با «عبدالامیر قبلان» رئیس مجلس اعلای شیعی لبنان دیدار کردند. در این دیدار «شیخ علی الخطیب» معاون قبلان و «نزیه جمول» دبیرکل مجلس اعلای شیعی حضور داشتند و درباره اوضاع کلی منطقه و لبنان صحبت شد.

شیخ قبلان در این دیدار تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان امت اسلامی هدف قرار گرفته شد، دشمنانی که مکر و حیله می‌بافند، توطئه می‌کنند و منتظر شر برای ایران و ملتش هستند. اما ایران با حکمت رهبرش و بیداری ملتش قویتر از این حیله‌ها است. وحدت ملت ایران همه این فتنه‌ها را به شکست خواهد کشانید.

رئیس مجلس اعلای شیعی در ادامه نقش ایران در حمایت از ملت‌های ضعیف و قضایای امت و ملت به ویژه حمایتش از ملت فلسطین و نیز مقابله با تروریست‌های صهیونیستی و تکفیری را ستود و از رهبری، ملت و دولت ایران به خاطر ایستادن در کنار ملت لبنان حین بحران‌ها و نیز مقابله با تجاوزهای صهیونیستی قدردانی کرد.