لیست نهایی تیم ملی فوتسال ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سید محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی ۱۴ بازیکن اعزامی به مسابقات آسیایی فوتسال را به شرح زیر اعلام کرد:

سپهر محمدی، علیرضا صمیمی، فرهاد توکلی، علیرضا رفیعی، محمد شجری، مهران عالیقدر، احمد اسماعیل پور، علی اصغر حسن زاده، قاسم عروجی، مهدی جاوید، مسلم اولاد قباد، حسین طیبی، سعید احمد عباسی و محمدرضا سنگ سفیدی.

در این لیست نام قدرت بهادری و حمید احمدی وجود ندارد. بهادری با نظر کادر فنی از تیم ملی خط خورد و احمدی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی ملی پوشان نیست.

رقابتهای جام ملتهای فوتسال آسیا از روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه با حضور ۱۶ تیم به میزبانی چین تایپه آغاز می شود و تیم کشورمان در گروه C با تیم های عراق، چین و میانمار همگروه است.