احکام پرونده های حقوق های نجومی صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی احمد بیگدلی نماینده خدابنده در تذکری نسبت به اختصاص بودجه ۲۰ میلیارد تومانی به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی انتقاد کرد و گفت: باید برای بررسی جداول و ردیف های بودجه وقت بگذاریم و با سعه صدر بررسی کنیم.

وی تأکید کرد: از همین جداول و ردیف ها بودند که حقوق های نجومی بیرون آمد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق های نجومی ربطی به قانون نداشت؛ پرونده های آنها در دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و احکام صادر شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد شما را هم بررسی می کنیم و وقت می گذاریم.