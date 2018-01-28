لاریجانی: هیچ شبهه ای به قرائت گزارش دیوان محاسبات در مجلس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب در جلسه علنی امروز عصر مجلس شورای اسلامی و در تذکر شفاهی با اشاره به انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۵ از سوی دیوان محاسبات و واکنش دولت به این گزارش درباره عدم واریز بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه اظهار داشت: کار دیوان محاسبات درخور تحسین بود، هر چند دولتی ها اعتراض کردند و اعتراضشان را هم در تلویزیون مطرح کردند.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۷ هم شاهد تکرار روال سال های گذشته هستیم و این مشکل مجددا پیش می آید، لذا از شما (لاریجانی) انتظار داریم از کار دیوان محاسبات دفاع کنید؛ این یک گزارش حسابرسانه است و انتظار دفاع از آن را داریم.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه را بدهد و در مجلس قرائت کند و بعد در کمیسیون بررسی شود؛ لذا کار دیوان محاسبات قانونی است.

وی تصریح کرد: حالا اینکه دولت توقع دارد با او مشورت شود، بحث جداگانه ای است و می تواند مشورت بشود یا نشود اما به هر حال این یک گزارش حسابرسی است و قرائت آن هم مطابق با تغییرات آیین نامه مجلس بوده و هیچ شبهه ای هم در کار وجود ندارد.