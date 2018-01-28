رویدادهای انقلاب اسلامی در ایام دهه فجر تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان و کارگروه های تخصصی دهه فجر با بیان اینکه بزرگداشت ایام دهه فجر هر سال باید باشکوه تر از سال قبل برگزار شود افزود: با فاصله گرفتن از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و سپری شدن زمان و ایام، نیاز به تشریح و تبیین رویدادهای انقلاب، اوضاع و فضای آن موقع و ایثار و فداکاری های مردم بیشتر می شود، چون با گذر زمان بروی این اتفاقات پرده کشیده می شود.

وی ادامه داد: با گذشت هر سال بر اهمیت تشریح و تبیین اوضاع و احوال انقلاب و فداکاری ها و از جان گذشتگی های ملت در دوران انقلاب افزوده می شود، چراکه نسل جدید باید با تلاش ها و زحماتی که پدرانشان برای این انقلاب کشیده اند، آشنا شوند.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه مظلوم ترین مبحث در کشور ما بحث ولایت فقیه است افزود: در مورد بحث ولایت فقیه در کشور ما باید بیشتر از این پرداخته شود، در جامعه بسیاری از مردم اصلاً نمی توانند تعریف درستی از ولی فقیه بدهند،اگر مردم با رهبری همراه نباشند حتی اگر رهبر علی ابن ابی طالب باشد نمی تواند کاری انجام دهد، تبیین و تشریح بحث ولایت فقیه از مسائل واجب در ایام دهه ی فجر است.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به تقارن ایام دهه فجر و ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: این ایام، ایام مناسبی برای جشن گرفتن نیست زیرا با ایام شهادت حضرت فاطمه (س) مصادف شده است، البته در نهایت سه روز شان و شئون شهادت حضرت فاطمه (س) را باید رعایت کنیم، بهتر است از حالت جشن به حالت فکر، اندیشه و بیان تبدیل شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه تاکید کرد: تبیین و تشریح بحث ولایت فقیه و جایگاه رهبری و نحوه اطاعت از ولی فقیه از مسائل واجب در ایام دهه فجر است که باید کاملاً روشن و شفاف بیان شود.