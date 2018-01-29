رئیس جمهور فنلاند بار دیگر فاتح انتخابات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «سائولی نینیسته» رئیس جمهوری فنلاند روز یکشنبه با کسب بیش از ۶۲ درصد آرا بار دیگر فاتح انتخابات ریاست جمهوری شد.

پس از وی «پکا هاویستو» نامزد حزب سبز با کسب ۱۲ درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت.

علاوه بر نینیسته که به عنوان یک نامزد مستقل حضور یافته بود هفت سیاستمدار شاخص دیگر هم در این انتخابات شرکت داشتند.

این نخستین بار از زمان اصلاح نظام انتخاباتی فنلاند در سال ۱۹۹۴ است که یک رئیس جمهوری مستقل موفق می شود فاتح دور نخست انتخابات ریاست جمهوری شود.

فنلاند در میان کشورهای عضو ناتو طولانی ترین مرز زمینی را با روسیه دارد و سیاست خارجی متعادل دولت این کشور را می توان از جمله عوامل اصلی پیروزی قاطع نینیسته در انتخابات روز یکشنبه دانست.

نتایج این انتخابات روز سه شنبه با بازشماری مجدد بخشی از آرا نهایی خواهد شد.