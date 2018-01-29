تلویزیون شاهنامه و نقالی را کنار گذاشته است/به دنبال سرگرمی هستند

بهاره جهاندوست نقال و مجری که سال ها در تلویزیون فعالیت داشت درباره حضور کمرنگش در این رسانه به خبرنگار مهر گفت: شروع کار من در سال های ۷۶ با تلویزیون بود که حدود ۱۰ سال داشتم و فکر می کنم خیلی اهمیت داشت.

وی با تاکید بر اینکه چندین سال است که تلاش می کند برنامه های نقالی را روی آنتن ببرد، ادامه داد: همان استقبال باعث شد که من تشویق شوم و به سمت نقالی بروم اما در این سال ها هرچقدر قشر نقال و علاقه مند به نقالی زیاد شده است تلویزیون بیشتر کم کاری کرده است.

جهاندوست با اشاره به اینکه تلویزیون بیشتر به سرگرمی بها می دهد، اظهار کرد: ما هر چقدر تلاش می کنیم که نقالی که با ادبیات مرتبط است برنامه ای در تلویزیون داشته باشد اما نمی توانیم به نتیجه برسیم و تلویزیون بیشتر برنامه های مرتبط با سرگرمی را ترجیح می دهد.

وی از علاقه کودکان به شاهنامه اینگونه گفت: من کودکان بسیاری به عنوان شاگرد دارم که دوست دارند شاهنامه را بیاموزند اما تلویزیونی ها این مساله را باور ندارند. البته خدا را شکر ما برنامه ای را در شبکه جام جم شروع کرده ایم که بسیار هم برای ایرانی های ساکن خارج از کشور مورد استقبال است و در همین برنامه شاهنامه خوانی دارم.

جهاندوست اضافه کرد: من سال ها در شبکه دو کار کرده ام و انتظارم این است که یک شبکه سراسری به ادبیات اهمیت بدهد. شاهنامه قصه های رنگارنگ و داستان های پرشخصیت دارد که بسیار جذاب و سراسر خرد است و به فرزندان ما فلسفیدن را یاد می دهد.

وی در پایان درباره این که چرا نمی تواند در یک شبکه سراسری برنامه اجرا کند، توضیح داد: بزرگترین مشکل این سال های تلویزیون بودجه بوده است. خانم آذرهوش مدیر گروه کودک شبکه دو سیما خیلی پشتیبان من بوده است اما به دلیل نبود بودجه نتوانسته ام کاری کنم و درنهایت اسپانسرها هم برنامه ای را ترجیح می دهند که سلبریتی ها در آن حضور داشته باشند.