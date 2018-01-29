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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

گزارش AFC از تیم ملی فوتسال ایران در آستانه جام ملت‌های آسیا

گزارش AFC از تیم ملی فوتسال ایران در آستانه جام ملت‌های آسیا

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به ارزیابی شرایط تیم ملی فوتسال ایران در آستانه جام ملت‌ها پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا به قهرمانی های ایران در سالهای ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۶ اشاره شده است.

AFC با مطرح کردن جایگاه پنجم ایران در رده بندی فیفا، درباره تیم ملی نوشت: «مدافع عنوان قهرمانی، ایران، در حالی در چین تایپه شانس اصلی قهرمانی است که تیم محمد ناظم‎الشریعه باید کارش را با بازی مقابل میانمار در تاریخ ۲ فوریه آغاز کند.

تیم ملی، که سال گذشته قهرمان بازی‌‎های داخلی آسیا شد، در فینال با نتیجه ۷ بر یک ازبکستان را شکست داد، در بازی‎های مرحله گروهی صدرنشین گروهش بود و توانست با شکست دادن افغانستان با نتیجه ۸ بر ۲ و تاجیکستان با نتیجه ۱۲ بر ۲ رکوردی فوق‎العاده به جا بگذارد.

در آستانه مسابقات جام ملتهای آسیا، ایران بلاروس را ۵ بر صفر و ۲ بر یک در تهران شکست داد؛ آن‌ها همچنین ابتدا مقابل آذربایجان به تساوی ۳ - ۳ رسیدند و در ادامه در بازی دوم این تیم را ۴ بر یک شکست دادند.

علی اصغر حسن‎زاده که دو بار به عنوان بازیکن فوتسال سال آسیا انتخاب شده است رهبر تیم پرستاره‎ای خواهد بود که بازیکنانی مانند مهدی جاوید، فرهاد توکلی، احمد اسماعیل‌پور، مسلم اولادقباد و علیرضا رفیعی را دارد.»

در ادامه این گزارش به تیم های چین، عراق و میانمار همگروه های ایران پرداخته شده است.

کد مطلب 4213181

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