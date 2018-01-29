به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا به قهرمانی های ایران در سالهای ۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۶ اشاره شده است.
AFC با مطرح کردن جایگاه پنجم ایران در رده بندی فیفا، درباره تیم ملی نوشت: «مدافع عنوان قهرمانی، ایران، در حالی در چین تایپه شانس اصلی قهرمانی است که تیم محمد ناظمالشریعه باید کارش را با بازی مقابل میانمار در تاریخ ۲ فوریه آغاز کند.
تیم ملی، که سال گذشته قهرمان بازیهای داخلی آسیا شد، در فینال با نتیجه ۷ بر یک ازبکستان را شکست داد، در بازیهای مرحله گروهی صدرنشین گروهش بود و توانست با شکست دادن افغانستان با نتیجه ۸ بر ۲ و تاجیکستان با نتیجه ۱۲ بر ۲ رکوردی فوقالعاده به جا بگذارد.
در آستانه مسابقات جام ملتهای آسیا، ایران بلاروس را ۵ بر صفر و ۲ بر یک در تهران شکست داد؛ آنها همچنین ابتدا مقابل آذربایجان به تساوی ۳ - ۳ رسیدند و در ادامه در بازی دوم این تیم را ۴ بر یک شکست دادند.
علی اصغر حسنزاده که دو بار به عنوان بازیکن فوتسال سال آسیا انتخاب شده است رهبر تیم پرستارهای خواهد بود که بازیکنانی مانند مهدی جاوید، فرهاد توکلی، احمد اسماعیلپور، مسلم اولادقباد و علیرضا رفیعی را دارد.»
در ادامه این گزارش به تیم های چین، عراق و میانمار همگروه های ایران پرداخته شده است.
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