محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اتفاق ناگواری که برای مهدی قائدی مهاجم جوان استقلال افتاده است، گفت: صبح امروز از شنیدن این خبر شوکه شدم. متأسفانه اتفاق همیشه رخ می دهد و هیچکس هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد. تا آنجا که می دانم قائدی به همراه بستگانش از تماشای فوتبال ساحلی برمی گشته که خودروی آنها در جاده واژگون و مهدی به دلیل آسیب دیدگی به بیمارستان منتقل می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است بازیکن حرفه ای فوتبال تا پاسی از شب بیدار باشد و این اتفاق برایش رخ دهد؟ تاکید کرد: متأسفانه فوتبالیست های ما زندگی حرفه ای ندارند و بیشتر آنها شب زنده دار هستند اما اتفاق رخ می دهد و هیچکس نمی تواند جلوی آن را بگیرد. فقط می توانیم برای قائدی آرزوی سلامتی کنیم.

پیشکسوت استقلال در خصوص دیدار فردای آبی پوشان برابر صنعت نفت آبادان از مرحله نیمه نهایی جام حذفی تصریح کرد: جام حذفی همیشه از حساسیت بالایی برخوردار است. هر دو تیم استرس گل نخوردن دارند و این می تواند در روند بازی تأثیرگذار باشد.

وی تأکید کرد: نفت آبادان همیشه طرفداران پرشور خود را دارد و یکی از معدود شهرهایی است که سرخابی ها در آن طرفداران کمتری دارند. البته استقلال در بازی قبل عملکرد قابل قبولی داشت و امیدوارم این اتفاقی که برای قائدی رخ داده در روحیه بازیکنان تأثیر منفی نگذارد زیرا این می تواند برای تیم خطرناک باشد.

نوازی ادامه داد: مطمئنم شفر که یک مربی بزرگ و حرفه ای است از یک ترکیب ایده آل برابر نفت آبادان استفاده خواهد کرد تا بتواند به فینال جام حذفی صعود کند.

پیشکسوت استقلال در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا استقلال توانایی ۱۲۰ دقیقه بازی مقابل نفت را مقابل آبادان را دارد یا خیر؟ اظهار داشت: این روزها استقلال از آمادگی بدنی بسیار بالایی برخوردار است و سرمربی این تیم هم می داند که باید بازیکنانش برای ۱۲۰ دقیقه آماده باشند. پس اعتقاد دارم آبی پوشان از هر لحاظ آماده ۱۲۰ دقیقه بازی و حتی ضربات پنالتی هم هستند.