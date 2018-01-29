موضع باشگاه پرسپولیس در قبال شکایت از مهدی طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس همچنان منتظر است تا مبلغ ترانسفر مهدی طارمی به باشگاه الغرافه قطر، کامل به حساب این باشگاه واریز شود.

طبق توافق صورت گرفته میان باشگاه پرسپولیس، مهدی طارمی و باشگاه الغرافه قطر مبلغ ۶۰۰ هزار دلار بابت رضایتنامه این بازیکن باید تا پایان هفته به حساب این باشگاه واریز شود.

پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تکذیب خبر شکایت این باشگاه از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: هنوز زمان پرداخت مبلغ رضایتنامه طارمی به پایان نرسیده است. باشگاه پرسپولیس نیز غیر از شکایتی که از این بازیکن به کمیته اخلاق انجام داده، تصمیم جدید دیگری را نگرفته است. بحث طارمی در باشگاه پرسپولیس تمام شده است و نیازی به شلوغ کاری در زمینه های قانونی نمی بینیم.