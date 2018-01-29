به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران نخستین دیدار خود را در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در تاریخ ۲۴ بهمن در قطر برگزار می کند. باشگاه استقلال که در یک رسم پسندیده معمولا در جریان دیدارهای خانگی‌اش از برخی از پیشکسوتان این باشگاه تجلیل بعمل آورده و در برخی از دیدارهای خارج از خانه نیز یکی دو پیشکسوت این باشگاه را با تیم همراه می‌کند، برای سفر به قطر هم به احتمال زیاد دو پیشکسوت را با تیم اعزام خواهد کرد.

آبی پوشان از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه در قطر با تیم الریان این کشور دیدار می‌کنند و این نخستین حضور آبی‌ها در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است.