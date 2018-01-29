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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۹

زندگی شهید حسن باقری فیلم می شود/ رونمایی از ۲ کتاب و یک فیلمنامه

زندگی شهید حسن باقری فیلم می شود/ رونمایی از ۲ کتاب و یک فیلمنامه

کتاب‌های «ملاقات در فکه»، جلد سوم «روایت زندگی شهید حسن باقری» و فیلمنامه «رود آتش» رونمایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، کتاب‌های «ملاقات در فکه»، جلد سوم «روایت زندگی شهید حسن باقری» و فیلمنامه «رود آتش» در مراسم یادواره سردار سرلشکر شهید حسن باقری روز چهارشنبه ۴ بهمن در تالار وزارت کشور رونمایی شدند.

این رونمایی توسط مادر سردار شهیدحسن باقری، سردار سرلشگر پاسدار محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرلشگر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس انجام گرفت.

کتاب «ملاقات در فکه» نوشته سعید علامیان است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده، همچنین جلد سوم روایت زندگی شهید حسن باقری که دربرگیرنده خاطرات دیگران در رابطه با این شهید است، توسط موسسه شهید باقری تهیه و منتشر شده است.

فیلمنامه سینمایی «رود آتش» در رابطه با زندگی شهید باقری است که قرار است به کارگردانی محمدحسین حقیقی و همکاری سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و بنیاد سینمایی فارابی فیلم آن ساخته شود.

کد مطلب 4213417
زهرا منصوری

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