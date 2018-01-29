نمایشگاه دانش آموزی «مدرسه انقلاب» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه به برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی در ایام الله دهه فجر در سطح استان گیلان اشاره و اظهار کرد: ششمین دوره نمایشگاه دانش آموزی «مدرسه انقلاب» برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با شعار «انقلابی می مانیم» در سطح برگزار می شود، افزود: «انگیزه بخشی و حساسیت آفرینی»، «بصیرت آفرینی و معرفت بخشی» و «رفتارسازی و تجربه آفرینی» از جمله سه حوزه مهم اجرای این طرح است.

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی گیلان با اشاره به اینکه نمایشگاه های مدرسه انقلاب در سه محور «دیروز ما»، «امروز ما» و «فردای ما» برگزار می شود، گفت: در هر بخش به صورت مجزا به موضوعاتی در زمینه زمان گذشته، حال و آینده مرتبط با تاریخ جمهوری اسلامی ایران از سوی دانش آموزان پرداخته می شود.

وی همچنین در ادامه به برخی از برنامه های این اتحادیه در ایام الله دهه فجر نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاهی با عنوان «جهان بدون ترور» یکی از این برنامه ها است.

به گفته تقوی تشکیل گروه سرود و تئاتر، برپایی هیئت انصارالمهدی(عج)، اجرای مسابقات متنوع فرهنگی و ورزشی، برگزاری حلقه علمی معرفتی، برگزاری تریبون آزاد، اکران فیلم های جشنواره مردمی عمار و برپایی جشن های پیروزی انقلاب از برنامه های جانبی دیگر این اتحادیه است.