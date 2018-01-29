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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۵

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه:

المپیاد ورزش همگانی در تمام شهرستان‌های کرمانشاه برگزار می‌شود

المپیاد ورزش همگانی در تمام شهرستان‌های کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر المپیاد ورزش های همگانی در تمامی شهرستان های استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی در نشست هماهنگی برنامه‌های دهه مبارک فجر در استان کرمانشاه، اظهار داشت: با توجه به ضرورت فعالیت های جسمانی و توسعه ورزش های همگانی و نظر به رویکرد و سیاست های وزارت ورزش و جوانان مبنی بر توسعه ورزش های همگانی در میان آحاد مردم المپیاد و جشنواره های ورزش های همگانی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: المپیاد ورزش های همگانی در ۸ رشته ورزش همگانی و ۲ رشته ورزش های بومی و محلی در تمامی شهرستان های استان برگزار می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: همچنین در ۱۴ شهرستان استان نیز جشنواره های پیاده روی خانوادگی طی روز های ۱۳ و ۲۰ بهمن ماه پیش بینی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین برگزاری جشنواره «دا» در شهرستان سرپل ذهاب در ۲۶ بهمن و ۳ شهرستان دیگر به همراه برگزاری همایش هایی در رشته های کوهروی در شهرستان های استان پیش بینی شده است.

وی نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش های همگانی و تفریحی، توسعه و گسترش ورزش‌های همگانی در بین آحاد مردم را از اهداف مهم برگزاری این جشنواره ها دانست.

کد مطلب 4213643

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