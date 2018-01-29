به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی در نشست هماهنگی برنامه‌های دهه مبارک فجر در استان کرمانشاه، اظهار داشت: با توجه به ضرورت فعالیت های جسمانی و توسعه ورزش های همگانی و نظر به رویکرد و سیاست های وزارت ورزش و جوانان مبنی بر توسعه ورزش های همگانی در میان آحاد مردم المپیاد و جشنواره های ورزش های همگانی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: المپیاد ورزش های همگانی در ۸ رشته ورزش همگانی و ۲ رشته ورزش های بومی و محلی در تمامی شهرستان های استان برگزار می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: همچنین در ۱۴ شهرستان استان نیز جشنواره های پیاده روی خانوادگی طی روز های ۱۳ و ۲۰ بهمن ماه پیش بینی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین برگزاری جشنواره «دا» در شهرستان سرپل ذهاب در ۲۶ بهمن و ۳ شهرستان دیگر به همراه برگزاری همایش هایی در رشته های کوهروی در شهرستان های استان پیش بینی شده است.

وی نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش های همگانی و تفریحی، توسعه و گسترش ورزش‌های همگانی در بین آحاد مردم را از اهداف مهم برگزاری این جشنواره ها دانست.