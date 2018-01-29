رییس سازمان سینمایی خواستار پیگیری عملکرد شورای صنفی نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجفی بازیگر و تهیه کننده سینما صبح امروز ۹ بهمن با حضور در سازمان سینمایی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش دادخواهی کرده و خواستار پیگیری نسبت به عملکرد این شورا شد.

وی با حضور در سازمان سینمایی و دادخواهی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش با محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی دیدار و خواستار پیگیری نحوه عملکرد این شورا شد.

در پی این دیدار، حیدریان با رییس شورای صنفی مذاکره و بر اهمیت فعالیت شورای صنفی تاکید کرد.

در پی این اتفاق مطرح شد که جلوگیری از اجحاف در حقوق هر یک از طرفین (صاحبان فیلم و صاحبان سینماها) یک ضرورت است و در مورد اخیر مقرر شد یکی از اعضای مطلع صنف به عنوان مرضی الطرفین مطالبات احمد نجفی را دنبال و نتیجه را اعلام کند.