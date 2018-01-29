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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

در پی اعتراض یک سینماگر

رییس سازمان سینمایی خواستار پیگیری عملکرد شورای صنفی نمایش شد

رییس سازمان سینمایی خواستار پیگیری عملکرد شورای صنفی نمایش شد

رییس سازمان سینمایی در پی اعتراض احمد نجفی تهیه کننده و بازیگر سینما خواستار پیگیری عملکرد شورای صنفی نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجفی بازیگر و تهیه کننده سینما صبح امروز ۹ بهمن با حضور در سازمان سینمایی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش دادخواهی کرده و خواستار پیگیری نسبت به عملکرد این شورا شد.

وی با حضور در سازمان سینمایی و دادخواهی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش با محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی دیدار و خواستار پیگیری نحوه عملکرد این شورا شد.

در پی این دیدار، حیدریان با رییس شورای صنفی مذاکره و بر اهمیت فعالیت شورای صنفی تاکید کرد.

در پی این اتفاق مطرح شد که جلوگیری از اجحاف در حقوق هر یک از طرفین (صاحبان فیلم و صاحبان سینماها) یک ضرورت است و در مورد اخیر مقرر شد یکی از اعضای مطلع صنف به عنوان مرضی الطرفین مطالبات احمد نجفی را دنبال و نتیجه را اعلام کند.

کد مطلب 4213688
عطیه موذن

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