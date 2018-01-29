به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منطقه آزاد کیش، در آستانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر دکتر انصاری لاری با هدف رونق هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی این منطقه آزاد و تعامل سازنده با بخش خصوصی دستور بخشودگی تمامی جرائم دیرکرد پرداخت عوارض فعالان اقتصادی را صادر کرد.

زمان اعتبار این بخشودگی تا پایان اسفند امسال بوده و پس از پایان مهلت تعیین شده فعالان اقتصادی نمی توانند از بخشودگی جرائم استفاده کنند.

یاد آور می شود محمد ابراهیم انصاری لاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و تیم اقتصادی این سازمان با تشکیل جلسات و بر پایی کار گروه های اقتصادی تمامی تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی و بازرگانی و تسهیل شرایط فعالیت تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی به کار گرفته اند.