خروج لندن از اتحادیه اروپا باید تا پایان سال ۲۰۲۰ انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مذاکره کننده ارشد برگزیت اعلام کرد که تا زمان خاتمه نیافتن عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا، هیچ گونه توافقی بر سر نحوه همکاری های جدید میان دو طرف انجام نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، «مایکل بارنیر» گفت: اگر ما به توافقی بر سر تمام مسائل مربوط به کناره گیری (انگلیس از اتحادیه اروپا) نرسیم، هیچ گونه (توافقی) بر سر مرحله گذار انجام نخواهد شد. بدون توافق بر سر مسائل مربوط به کناره گیری (انگلیس) هیچ دوران گذاری هم وجود نخواهد داشت.

وی که این سخنان را در جریان برگزاری کنفرانس خبری خود طرح می کرد، بار دیگر بر لزوم تجمیع مباحث مربوط به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تا تاریخ ۲۹ مارچ ۲۰۱۹ تاکید کرد.

بارنیر همچنین تاکید کرد که فرآیند گذار از مرحله فعلی تا خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ به طول خواهد انجامید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که انگلیس باید تمام تغییرات وضعیت حقوقی عضویت خود در اتحادیه اروپا را پذیرفته و تبدیل وضعیت این کشور در اتحادیه اروپا نیز باید ظرف مدت ۲۱ ماه انجام شود تا نهایتا لندن عضویت خود در اتحادیه اروپا را لغو کند.

این مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در مسائل مربوط به برگزیت همچنین تاکید کرد که لندن در طول این دوره حق استفاده از هیچ یک از منافع حاصل از عضویت در اتحادیه اروپا را نخواهد داشت.