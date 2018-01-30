برگزاری پنجمین‌ دوره مسابقات فرهنگی هنری مدارس سلام از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه، این دوره از مسابقات با هدف شناسایی و رشد استعدادهای دانش آموزان تهرانی و با نگاه به افزایش روحیه نشاط در چارچوب آرمان‌های انقلاب در ماه بهمن برگزار می‌شود و بیش از ۱۴۰۰ دانش آموز از مدارس سراسر تهران در آن شرکت می‌کنند.

افتتاحیه این دوره امروز ۱۰بهمن و با مسابقات دانش آموزان پسر شروع می‌شود و فردا ۱۱ بهمن شاهد برگزاری مسابقات دختران خواهیم بود.

این مسابقات در سه بخش کتبی، حضوری و ارسالی برگزار می شود.

بر این اساس دانش آموزان در بخش کتبی در رشته های احکام، کتابخوانی، نهج البلاغه، تفسیر و مفاهیم قرآن کریم و صحیفه سجادیه، به رقابت می پردازند.

همچنین بخش حضوری شامل رشته های قرائت قرآن کریم، اذان، تآتر، حفظ قرآن کریم، سرود، مشاعره، انشای نماز، نمایشخوانی، سرود همگانی و بخش ارسالی شامل رشته های شعر، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، داستان نویسی، فیلم کوتاه، وبلاگ نویسی، انیمیشن، کاریکاتور و طراحی پوستر می باشد.

قرار است در پایان این مراسم، دانش آموزان برتر با حضور در مرقد امام راحل با آرمان های وی تجدید بیعت کنند.

گفتنی است مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس انجام خواهد شد.