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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۷

برگزاری پنجمین‌ دوره مسابقات فرهنگی هنری مدارس سلام از امروز

برگزاری پنجمین‌ دوره مسابقات فرهنگی هنری مدارس سلام از امروز

پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری مجموعه مدارس سلام (ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه) ذیل جشنواره اسوه حسنه با حضور بیش از ۱۴۰۰ دانش آموز طی امروز و فردا در باغ موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه، این دوره از مسابقات با هدف شناسایی و رشد استعدادهای دانش آموزان تهرانی و با نگاه به افزایش روحیه نشاط در چارچوب آرمان‌های انقلاب در ماه بهمن برگزار می‌شود و بیش از ۱۴۰۰ دانش آموز  از مدارس سراسر تهران در آن شرکت می‌کنند.

افتتاحیه این دوره امروز ۱۰بهمن و با مسابقات دانش آموزان پسر شروع می‌شود و فردا ۱۱ بهمن شاهد برگزاری مسابقات دختران خواهیم بود.

این مسابقات در سه بخش کتبی، حضوری و ارسالی برگزار می شود.

بر این اساس دانش آموزان در بخش کتبی در رشته های احکام، کتابخوانی، نهج البلاغه، تفسیر و مفاهیم قرآن کریم و صحیفه سجادیه، به رقابت می پردازند.

همچنین بخش حضوری شامل رشته های قرائت قرآن کریم، اذان، تآتر، حفظ قرآن کریم، سرود، مشاعره، انشای نماز، نمایشخوانی، سرود همگانی و بخش ارسالی شامل رشته های شعر، نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، داستان نویسی، فیلم کوتاه، وبلاگ نویسی، انیمیشن، کاریکاتور و طراحی پوستر می باشد.

قرار است در پایان این مراسم، دانش آموزان برتر با حضور در مرقد امام راحل با آرمان های وی تجدید بیعت کنند. 

گفتنی است مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس انجام خواهد شد.

کد مطلب 4213913

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