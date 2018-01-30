نشست سوچی نقش مهمی در موفقیت گفتگوهای ژنو دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد موضع مثبت خود در قبال نشست صلح سوریه در شهر سوچی روسیه را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، «فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرخانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که گوترش معتقد است نشست سوچی نقش مهمی در موفقیت روند سیاسی گفتگوهای ژنو دارد.

این در حالی است که پیشتر دفتر استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه رسما از تصمیم وی برای مشارکت در نشست سوچی خبر داده بود.

گفتنی است، تاکنون شماری از گروه های معارض سوری نشست سوچی را تحریم کرده اند. با این حال مسکو اعلام کرده است که عدم مشارکت تعدادی از گروه های معارض در این نشست از اهمیت آن نمی کاهد.