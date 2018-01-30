تصمیم نهایی درباره «پارلمان اصلاحات» طی دو هفته آینده

حسین کمالی عضو هیئت رئیسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اتخاذ تصمیم قطعی درباره طرح «پارلمان اصلاحات» طی دو هفته آینده خبر داد.

وی در همین باره اظهار داشت: این طرح در گذشته در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مطرح شد و کلیات آن از دو سال پیش مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

دبیرکل حزب اسلامی کار درباره انتصاب طرح پارلمان اصلاحات به حزب مردم سالاری گفت: در حال حاضر، حزب مردم سالاری درباره طرح پارلمان اصلاحات پیشنهادی را به صورت سازمان یافته و مرتب ارائه کرده و در حقیقت تکمله ای را بر آن موضوع داشته است.

وی تصریح کرد: کسانی که شاید با پارلمان اصلاحات چندان موافقتی ندارند، می خواهند این طرح را به یک حزب و گروه مشخص منتسب کنند.

کمالی با بیان اینکه طرح پارلمان اصلاحات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در دستور کار قرار دارد، گفت: فعلا در حال بررسی روی این طرح هستیم و باید به مرور، نکات مثبت و منفی آن را بررسی کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جایگزینی پارلمان اصلاحات، به جای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان حقیقت دارد؟ اظهار داشت: خیر؛ پارلمان اصلاحات و شورای عالی اصلاح طلبان دو موضوع کاملا جدا از هم هستند. پارلمان اصلاحات، محفلی برای تهیه مانیفست، برنامه و سیاست های کلی است. پارلمان اصلاحات، به طور کلی با شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تفاوت دارد.

رئیس خانه احزاب ایران با بیان اینکه حضور یا عدم حضور شورای عالی اصلاح طلبان به تصمیم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بستگی دارد گفت: اکثریت اعضای شورای عالی اصلاح طلبان، در شورای هماهنگی عضویت دارند؛ بنابراین حضور یا عدم حضور شورای عالی، به تصمیم شورای هماهنگی بستگی دارد.

عضو هیئت رئیسه شورای عالی اصلاح طلبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه قدر احتمال دارد، هم پارلمان اصلاحات و هم شورای عالی اصلاح طلبان، همزمان به کار خود ادامه دهند گفت: این مساله به تصمیم شورای هماهنگی بستگی دارد.