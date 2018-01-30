به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سالار سنجری امام جمعه شهر جلفا در نامه‌ای به موضوعات مطرح شده در برنامه ثریا با موضوع عملکرد مناطق آزاد کشور پاسخ داده است که متن آن به شرح ذیل است:

مدیریت محترم شبکه اول سیما

سلام علیکم

پیرو برنامه ثریا در مورخ ۹۶/۱۱/۴ با موضوع عملکرد مناطق آزاد کشور پس از تشکر از دست‌اندرکاران برنامه که با یک رویکرد انقلابی به دنبال تبیین موضوعات مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند؛ بر خود لازم می‌دانیم نکات ذیل را جهت روشن‌شدن برخی موضوعات مطرح نمایم. امید است تا این نکات جهت تنویر افکار عمومی در برنامه ثریا منعکس گردد.

نکته اول: رویکرد این برنامه درخصوص مناطق آزاد یک رویکرد کاملا مبتنی بر انتقال احساس یاس و ناامیدی از اجرای برنامه ملی توسعه مناطق آزاد بود. نکته‌ای که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری (دام مجده العالی) باید بر آن همواره تاکید کرد، ایجاد روحیه نشاط و امید در میان آحاد ملت است. البته این به معنای عدم توجه به آثار پیشبرنده نقد سازنده نیست.

نکته دوم: همانگونه که مستحضر هستید مناطق آزاد براساس برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای شکوفایی ظرفیت‌های این مناطق ایجاد شدند. البته این مناطق که در سه نسل و از سال ۱۳۷۲ به‌طور رسمی و با تصویب قانون چگونگی اداره‌کرد مناطق ازاد شروع به‌کار کردند. به‌دلایل متعددی که منشأ داخلی و خارجی داشتند در مسیر تکامل و رشد خود با چالش‌هایی مواجه بوده و ناخواسته مسیر پر فراز و نشیبی را تاکنون طی نموده‌اند. اگر امروز مشکلی در مناطق آزاد دیده می‌شود قسمت معظمی از آن مربوط به ضعف‌های زیرساختی در بدو تأسیس آن‌ها است. به‌طور نمونه، محرومیت بستر جغرافیایی شکل‌گیری این مناطق آزاد در مقایسه با مناطق آزاد دیگر کشورها، در طیف چالش‌های اساسی تأسیس این مناطق قرار می‌گیرد. این بحران به‌اندازه‌ای جدی است که نه‌تنها در مقایسات بین‌المللی که حتی در مقایسه بودجه کل مناطق آزاد کشور با شهرداری‌های کلان‌شهرها کشور حمایت از کمتر از یک سوم بودجه می‌کند.

از دیگر سو عدم پذیرش قوانین و مقررات ویژه و ساختر اجرایی آنها از سوی نهادهای مرتبط با توسعه این مناطق با وجود مسئولیت‌های مصرح در قوانین در قبال ایجاد زیرساخت‌های لازم چالش دیگری است که به کندی موفقیت این مناطق دامن زده است. البته به نظر می‌رسد ضعف‌های مدیریتی اداره مناطق آزاد از بدو تأسیس آن‌ها تا سال‌های اخیر را نمی‌توان از علل کندی حرکت تکاملی آن‌ها نادیده گرفت.

از دیگر موانع رشد مناطق آزاد شرایط خاص نظام جمهوری اسلامی است. هیچ زمانی نباید نقش مخرب استکبار جهانی در ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً هدف‌گیری حوزه اقتصادی کشور را از اذهان دور داشت.

نکته سوم: با وجود تمام این نقایص ما نمی‌توانیم از نقش مناطق آزاد در عمران، آبادانی، تولید و اشتغال در این مناطق سرزمینی که عموماً از محرومیت‌های بر جای مانده از دوران نظام ستم شاهی رنج می‌برده‌اند را نادیده بگیریم و در یک برنامه تمامی زحمات کشیده شده را به یکباره نفی کنیم. آیا می‌دانید منطقه آزاد ارس که فعال‌ترین گمرک را همزمان با جنگ هشت ساله تحمیلی با زیرساخت‌های قابل توجه گمرکی داشته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مناقشه قره‌باغ در بدترین حالت رکود قرار گرفت؟ واقعاً برای تمامی ارس وندان جای سئوال است که در پس دوران طلایی دهه شصت و خدمات مهم آن ایام حساس به نظام جمهوری اسلامی سهم آنها در دوران رکود و مسدود شدن کریدورهای بین‌المللی تجارت چیست؟

امروز این حضور منطقه آزاد است که روح نشاط از دست رفته آن دوران را دوباره در منطقه احیاء کرده است.

نکته چهارم: مناسب است با توجه به دلسوزی تولیدکنندگان برنامه ثریا برنامه‌ای تهیه نموده که در آن به چرایی عدم اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه اداره‌کرد مناطق آزاد پرداخته شده تا به پرسش‌هایی مانند موارد ذیل پاسخ داده شود.

اول: نسبت به ظرفیت‌های قانونی اشاره شده در برنامه مذکور با ظرفیت‌های قانونی سایر مناطق آزاد دنیا به خصوص کشورهای همسایه توضیح داده شد و مقایسه گردد.

دوم: آیا واقعاً تمامی ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده در این مناطق اجرایی می‌گردد؟

سوم: مشکلات واقعی سرمایه‌گذاران و ساکنین منطقه که در حقیقت صاحبان اصلی این مناطق محسوب می‌شوند درخصوص نحوه اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی چیست؟

این نکات اجمالی است از مطالب بسیار که باید به‌سمع و نظر بینندگان رسانه ملی درخصوص ضعف‌های و قوت‌های مناطق آزاد می‌رسید.

ان‌شاءالله با تلاش خالصانه مدیران، کارکنان، سرمایه‌گذاران و از همه مهمتر مردم این مناطق شاهد رشد و توسعه مناطق آزاد در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

من الله توفیق...

سالار سنجری

امام جمعه شهر جلفا/ منطقه آزاد ارس