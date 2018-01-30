منابع مجهول رویترز خبر از ردپای دمشق در حمله شیمیایی غوطه دادند!

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شد برای نخستین بار نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد حمله شیمیایی که در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ میلادی در منطقه غوطه واقع در حومه دمشق انجام شد، ردی از ذخایر تسلیحات شیمیایی را با خود دارد که زمانی به دولت سوریه تعلق داشت- ادعایی که در راستای تقویت فرضیه غرب مبنی بر مقصر جلوه دادن بشار اسد مطرح می‌شود.

گفته می‌شود آزمایشگاه‌های وابسته به سازمان منع تسلیحات شیمیایی نمونه‌هایی که سازمان ملل از صحنه وقوع حمله تهیه کرده است را با مواد شیمیایی که دمشق در سال ۲۰۱۴ برای انهدام تحویل غرب قرار داد، مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند.

به ادعای یک منبع آگاه، در این آزمایش‌ها به نشانه‌هایی در نمونه‌های به دست آمده از حملات غوطه (۲۰۱۳)، خان شیخون (۴ آوریل ۲۰۱۷) و خان الاسد (مارس ۲۰۱۳) دست یافته‌اند.

به ادعای یکی دیگر از منابع اطلاعاتی؛ مقایسه نمونه‌های برگرفته از این ۳ منطقه نشان می‌دهد در همه آنها شواهدی هست که با یکدیگر همخوانی دارند.

رویترز می‌گوید اطلاعات به دست آمده در خصوص حمله شیمیایی غوطه که صحت آنها به تایید ۲ منبع دیپلماتیک هم رسیده است در گزارشی که ماه اکتبر به شورای امنیت ارائه شد؛ ذکر نشد چراکه جزئی از دستورکار تیم تحقیق نبوده است.

با این حال، نتیجه همین آزمایشات (!) مبنای گزارش تیم تحقیق بود که در آن دمشق مسئول حمله خان شیخون شناخته شد.

تاکنون تیم تحقیق به خبر منتشر شده از سوی رویترز واکنشی نشان نداده است. این درحالی است که دولت سوریه همچنان حمله شیمیایی غوطه را به گروه‌های معارض نسبت می‌دهد و روسیه هم در این موضوع از دولت دمشق حمایت می‌کند.

گفتنی است طبق توافق روسیه و آمریکا که بعد از حمله شیمیایی غوطه در سال ۲۰۱۳ حاصل شد؛ دمشق با پیوستن به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی با انهدام ذخیره ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تنی مواد شیمیایی خود موافقت کرد اما غرب دست بردار نیست و همچنان سوریه را به برخورداری از برنامه تسلیحات شیمیایی متهم می‌کند.