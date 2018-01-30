به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «بیشه در مه»، «طاهره»، «نیمه گمشده»، «روح آسمانی»، «شب های بیدار»، «تحت نظر»، «محله حاجی»، «زارستان» و «تبخال» عناوین برخی از نمایش‌هایی است که با هنرمندی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به همراه نویسندگان، کارگردانان، صدابرداران، افکتورها و تهیه‌کنندگان در این ایام پخش می‌شود.

بیشه در مه

سریال رادیویی «بیشه در مه» به کارگردانی صدر الدین شجره را مهدی معبودی نوشته و در خلاصه داستان آن آمده است: بعد از کودتای ۲۸ مرداد میرزا حسین در شهر کوچکی به نام بیشه به طبابت می پردازد.

این سریال رادیویی از ۱۴ بهمن ماه ساعت ۹ صبح روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

طاهره

«طاهره» به کارگردانی رضا عمرانی در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده و مریم تاجیک نویسنده آن است.

در خلاصه داستان آن آمده است: طاهره و احمد هر دو دانشگاه قبول می شوند و درآنجا توسط مرضیه دوستش باخبر می شود که احمد فعالیت انقلابی دارد و طاهره می خواهد او را منصرف کند و همان موقع متوجه می شود که پدرش هم جزو انقلابیون است و هر دو دستگیر می شوند و سختی های فراوانی را پشت سر می گذارد و...

این سریال از ۱۴ بهمن ماه، ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.

نیمه گمشده

«نیمه گمشده» به کارگردانی مهدی نمینی مقدم و نویسندگی داوود نقلانی از ۱۴ بهمن ماه ساعت ۱۱:۱۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود و داستان آن درباره یک بازپرس اداره آگاهی است که یک سال پس از انقلاب ماموریت بررسی پرونده ای را به عهده می گیرد.

روح آسمانی

«روح آسمانی» به کارگردانی صدرالدین شجره و نویسندگی یدالله کریمی برشی از زندگی شهید ابوترابی از قبل انقلاب تا زمان شهادت است و از ۱۴ بهمن ماه ساعت ۱۳:۱۵ از رادیو نمایش پخش خواهد شد.

شب های بیدار

«شب های بیدار» به کارگردانی جواد پیشگر و نویسندگی شهلا دباغی بر اساس خاطرات عزت الله مطهری از ۱۴ بهمن ماه ساعت ۱۶:۰۰ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

تحت نظر

«تحت نظر» را زهره سطوت نوشته و مینو جبارزاده کارگردانی آن را برعهده دارد، در خلاصه داستان آن آمده است: خلیل خان با بی رحمی در روستای شریف آباد تهران حکومت می کند و زمین مردم را غصب می کند و از دختر مردم خواستگاری می کند علی پسر عزیز برای احقاق حق خود و خانواده اش در برابرش می ایستد.

این سریال رادیویی از ۱۴ بهمن ماه، ساعت ۱۹:۰۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

محله حاجی

«محله حاجی» به نویسندگی و کارگردانی جواد پیشگر داستان دو جوان است که در مراسم تشییع آقای آخوند همدانی درگیر تظاهرات می شوند.

این سریال رادیویی از ۲۱ بهمن ماه ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود.

زارستان

«زارستان» به کارگردانی مهدی نمینی مقدم و نویسندگی حمیرا قربانی درباره حرکت های انقلای مردم روستای زارستان استان فارس در مقابله با رژیم پهلوی و درگیری با ژاندارم های منطقه است. این سریال از ۲۱ بهمن ماه، ساعت ۹ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.

تبخال

نمایش رادیویی «تبخال» به نویسندگی حمیرا قربانی و کارگردانی مجید حمزه که از ۱۴ بهمن ماه روی آنتن رادیو نمایش می رود ماجرای دو نفر به نام های بیژن و امیر است که از دوران کودکی در جریان مبارزات انقلابی هر کدام سرنوشتی جدا یافته اند بیژن از دانشگاه اخراج و امیر به ارتش رفته ولی مفقود شده است.

این نمایش های رادیویی با هنرمندی تمامی بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به همراه نویسندگان، کارگردانان، صدابرداران، افکتورها در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است که همزمان با رادیو نمایش روی آنتن سایر شبکه های رادیویی نیز خواهد رفت.