«سارقان روح» سریال جدید شبکه پنج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، سریال «سارقان روح» (شبکه) کاری از گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری است که در باکس ویژه هفتگی شبکه پنج پخش خواهد شد.

سریال «سارقان روح» به قلم هومان فاضل در ژانر معمایی برگرفته از یک ایده پژوهش محور است که به موضوع امنیت نرم و آسیب های اجتماعی می پردازد.

دانیال حکیمی، محمود پاک نیت، نگین معتضدی، علیرام نورایی، کمند امیر سلیمانی و... از جمله بازیگران این سریال هستند که دانیال حکیمی بازیگر اصلی این سریال تلویزیونی است و با نقشی متفاوت در ردای یک کارشناس امنیتی قرار گرفته است.

تیتراژ «سارقان روح» با صدایِ کاوه آفاق ساخته شده و در طول پخش این سریال چندین قطعه متفاوت با صدایِ او پخش می‌شود. این برای اولین بار است که آفاق تیتراژ یک سریال تلویزیونی را می‌خواند.

ابوالفضل صفری تهیه کننده، احمد معظمی کارگردان، هومان فاضل نویسنده فیلمنامه ، مرتضی اصفهانی مشاور این سریال هستند.

سریال «سارقان روح» فصل اول از مجموعه سریال هفتگی شبکه پنج است که در ۱۷ قسمت تولید شده است. تولید فصل بعدی این سریال نیز مراحل تولید را پشت سر می گذارد.