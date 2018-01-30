تشریح مولفه های قدرت منطقه ای/ بزرگ بودن خرج دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دهقانی فیروزآبادی کارشناس مسائل منطقه ای در نشست "ایران به مثابه قدرت منطقه ای الزامات؛ تهدیدات و فرصت ها" اظهار کرد: قدرت منطقه ای را می توان اینطور تفسیر کرد که قدرتی است بلامنازع، بی رقیب و یک هژمون در منطقه به حساب می آید. تفسیر و تعریف دیگری هم هست و آن اینکه کشوری اعتبار و قدرت لازم برای نفوذ و بُردی فراتر از مرزهای خود را دارد و قدرت را فرا مرزی اعمال می کند.

وی افزود: مجموعه ویژگی هایی باید داشته باشد، اول اینکه برخورداری از منابع قدرت یکی از ویژگی های لازم یک قدرت نظامی است و قدرت نظامی صرفا کارایی ندارد، دوم اینکه یکی از قطب های منطقه باشد، سوم قدرت فرهنگ ساز و هنجار ساز در منطقه، چهارم تاثیرگذاری بر روند تحولات، پنجم قدرت شکل دهی به حوادث و بحران های منطقه ای و توان مدیریت بحران ها است، ویژگی دیگر برخورداری از جایگاه ویژه در سیاست خارجی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، مورد بعدی اینکه قدرت منطقه ای باید در ایجاد نظم منطقه ای مشارکت داشته باشد، ویژگی دیگر اینکه بتواند بر تعاملات منطقه ای تاثیر بگذارد، توان دفاعی در برابر هر کشوری در منطقه ویژگی دیگری است که یک قدرت منطقه ای باید از آن برخودار باشد.

فیروزآبادی گفت: ویژگی دیگر آنکه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای آن کشور را به عنوان یک قدرت منطقه ای بپذیرند و او را به رسمیت بشناساند، مورد دیگر توان بسیج امکانات داخلی و منطقه ای است، نقش فعال و پیشرو با سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی یکی دیگر از ویژگی های یک قدرت منطقه ای است.

کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: بنابراین این موارد همگی الزامات قدرت منطقه ای بودن است که باید دید ایران از کدام یک از این موارد و به چه اندازه برخوردار است. اما به هر حال بزرگ بودن خرج دارد و هزینه هایی باید داد.