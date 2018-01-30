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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۵

معاون استانداری ایلام:

۳۶۱ طرح در استان ایلام طی دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود

۳۶۱ طرح در استان ایلام طی دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود

ایلام-معاون امور عمرانی استانداری ایلام گفت: ۳۶۱ طرح در استان ایلام طی دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی امروز در نشست با فرمانداران استان ایلام با تشریح جدول زمان بندی بهره برداری و کلنگ زنی از طرح های دهه مبارک فجر، گفت: ۳۶۱ طرح با اعتبار یک هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان در این دهه بهره برداری و یا کلنگ زنی می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن سالگرد انقلاب اسلامی دستگاه های اجرایی استان عملکرد و خدمات نظام را به اطلاع مردم برسانند.

کرمی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی از فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که در بخش روستاها و عشایر میتوانیم خوب به آن بپردازیم.

وی افزود: جاذبه های گردشگری، صنایع دستی، منابع طبیعی و محصولات تولیدی جامعه عشایر و روستائیان ایلام پتانسیل معرفی در نمایشگاه های ملی را دارند.

کد مطلب 4214710

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