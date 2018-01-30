به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان در مراسم اختتامیه دومین جشنواره صنایع دستی فجر که بعدازظهر امروز دهم بهمن ماه در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: ما وقتی از صنایع دستی صحبت می‌کنیم هم با هنر رو به رو هستیم که بهترین روش برای انتقال مفاهیم است و هم از صنعت که به اقتصاد و تولید کشور کمک می کند. بنابراین صنایع دستی در این سرزمین، جایگاه بسیار والایی دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به این که این سازمان سه بخش مهم را در برمی‌گیرد گفت: میراث فرهنگی که نشان دهنده هویت و تاریخ و فرهنگ ماست. همان گونه که صنایع دستی هم، چنین است. بنابراین برای این که فرآورده‌های دستی ما دیده شوند لازم است به جذب گردشگر توجه شود. در نتیجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم نقش اقتصادی و اجتماعی دارد هم به توزیع عادلانه ثروت و نشاط و شادی کمک می کند.

مونسان اشتغازایی را یکی دیگر از امتیازات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برشمرد و گفت: ما در این بخش می‌توانیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم. از طرفی بازار ما در بخش صنایع دستی، غیررقابتی است چون هیچ اثر هنری را نمی توان با کار هنر دیگری مقایسه کرد.

معاون رئیس جمهور همچنین بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی توانسته در طرح اشتغال روستایی یک و نیم میلیارد دلار از صندوق اعتباری دولت و برابر این مبلغ از بانک‌های عامل به خود اختصاص دهد. به عبارتی مبلغی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان به ما اختصاص داده شده که ۱۰ درصد آن به بخش صنایع دستی و ۱۰ درصد دیگر به گردشگری تعلق یافته است.

به گفته مونسان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جزو چند دستگاه اول کشور بوده که با افزایش بودجه روبه رو بوده است. همچنین در طرح اشتغال فراگیر در شمار دستگاه‌هایی هستیم که قرار است به ایجاد یک میلیون شغل کمک کند و صنایع دستی می تواند از این طرح بهره ببرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: ما در شش ماه نخست امسال ۱۵۵ میلیون دلار صادرات رسمی و برابر با همین میزان صادرات چمدانی داشته‌ایم. امید که تا سال ۱۴۰۴ تعداد گردشگران ما به ۲۰ میلیون و صادرات ما به بیش از دو میلیارد دلار برسد.

مونسان برندسازی را مهم‌ترین ضرورت در حوزه صنایع دستی دانست و افزود: ما باید جلوی فله فروشی را بگیریم و به برندسازی و تجاری سازی صنایع دستی توجه کنیم. باید تیراژ را بالا ببریم تا قیمت تمام شده کاهش پیدا کند و بازار فروش داغ تر شود.