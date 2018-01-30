۱۱ نماینده مجلس از بند ۲۰۹ اوین بازدید کردند/ اعلام جزئیات؛ فردا

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید جمعی از نمایندگان از زندان اوین که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت: این بازدید از ساعت ۱۴:۳۰ امروز تا غروب انجام شد و ۱۱ نفر از نمایندگان از کمیسیونهای مختلف مجلس از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی حضور داشتند.
وی افزود: به همراه نمایندگان از بند ۲۰۹ زندان اوین که امنیتی و مربوط به وزارت اطلاعات است و نیز متهمان با قرار تأمین در آن نگهداری میشوند، بازدید کردیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: از مجموع افرادی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شده بودند، فقط ۷ نفر در زندان اوین باقی مانده بودند که سه نفر آنها اخیراً آزاد شدند و ۴ نفر باقی ماندهاند که ما با آنها گفتگو کردیم.
ملکشاهی تأکید کرد: هیچکدام از افرادی که هنوز بازداشت هستند، دانشجو نیستند.
وی تصریح کرد: قرار شد فردا جلسهای با حضور اعضای هیأت بازدیدکننده داشته باشیم تا ضمن جمعبندی گزارش، جزئیات بازدید را اعلام کنیم.
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