۷۳۵پروژه اقتصادی و عمرانی در استان مرکزی بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی روز سه شنبه در نشست دیدار نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اعضای ستاد دهه فجر استان در اراک اظهار داشت: طی ایام دهه فجر سال جاری ۷۳۵ طرح عمرانی و اقتصادی در استان با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه همچنین عملیات اجرایی ۶۸ طرح عمرانی و اقتصادی نیز در این ایام باحضور مسئولان استانی در نقاط مختلف استان آغاز می شود، افزود: با بهره برداری از این طرح ها حدود پنج هزار و ۴۹۱ اشتغال مستقیم و دوهزار و ۵۵ اشتغال غیرمستقیم در استان ایجاد می شود.

زندیه وکیلی خاطر نشان کرد: برای اجرای طرح های آماده بهره برداری دهه فجر امسال، پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده که دو هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال از منابع مالی طرح های مذکور از محل اعتبارات ملی، ۸۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و بقیه از محل تسهیلات بانکی و آورده های بخش خصوصی تامین شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی ضمن اعلام اینکه شهرستان اراک با ۱۴۵ طرح بیشترین و تفرش با ۲۰ طرح کمترین بهره برداری ها را دارد، افزود: ۲۹ طرح از مجموع طرح های آماده بهره برداری اقتصادی است و طرح های عمرانی نیز شامل طرح های هادی روستایی، آبیاری تحت فشار، اصلاح شبکه های برق، راهسازی و... است.