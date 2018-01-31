به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری از برگزاری ویژهبرنامههای این سازمان به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: این برنامهها با عنوان «ایران ما انقلاب ما» و با شعار «من انقلابیام» در مناطق ۲۲گانه شهر تهران میزبان شهروندان است.
وی ادامه داد: ایجاد آگاهی در نسل جوان نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی، گرامیداشت و معرفی چهرههای مؤثر در انقلاب اسلامی، ایجاد پیوند بین نسل جوان با مفاهیم و ارزشهای انقلاب اسلامی، ایجاد فضای پر نشاط با شور انقلابی در دهه فجر و شناسایی آسیبهای نوظهور و تأثیرگذاری در شناخت مخاطبان نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی از اهداف برگزاری این برنامههاست.
رییس سازمان فرهنگی هنری افزود: برنامه ویژه ۱۲ بهمن و سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) در بهشت زهرا (س)، جشنواره خانههای فرهنگ، مراکز مشارکتی و کانونها در باغموزه قصر، آدینههای انقلابی، نمایشگاه کتاب در امتداد بیداری، برنامه گردشگری انقلاب ویژه بازدید ۲۰ هزار دانشآموز از باغموزه قصر، گرامیداشت نود و هشتمین زادروز استاد شهید مرتضی مطهری در برنامه میلاد مطهر، نمایش خیابانی با هدف معرفی هنر انقلابی، بازخوانی وصیتنامه شهدا در منشور معنوی انقلاب اسلامی، آیین پایانی جشنواره فرهنگ، رسانه و هم آپارتمانی در فرهنگسرای رسانه و شبکههای اجتماعی، آیین گشایش کتابخانه دیجیتال، آیین گشایش کتابخانه مشارکتی ائمه اطهار، آیین گشایش دپارتمان تخصصی انقلاب اسلامی در فرهنگسرای انقلاب و آیین گشایش فرهنگسرای نهجالبلاغه در منطقه ۱۲ بخشی از برنامههای فراگیر دهه فجر است.
صلاحی ادامه داد: همچنین آیین پایانی روز فرهنگ در فرهنگسرای اندیشه، اجلاس مربیان دورههای آموزشی سازمان فرهنگی هنری در باغ کتاب تهران، میهمانی لالهها در قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا (س)، شب شعر انقلابی در فرهنگسرای ارسباران، قلمهای انقلابی ویژه تجلیل از نویسندگان حوزه انقلاب اسلامی، مروری بر فیلمهای برگزیده جشنواره عمار، هر شهید یک پرچم با هدف ارج نهادن به هویت ملی، مراسم شب ۲۲ بهمن در میدان امام حسین (ع)، نشستهای موضوعی و محتوایی تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به همت مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، کودکان انقلابی، آیین پایانی دوشنبههای قرآنی در فرهنگسرای قرآن، آیههای بیداری در مساجد شهر تهران، تولید محصول با موضوع انقلاب اسلامی و توزیع در راهپیمایی، برگزاری دومین دوره مسابقات تهران کاپ در فرهنگسرای رسانه، جشنواره اقوام ایرانی و برپایی ایستگاههای فرهنگی هنری در مسیر راهپیمایی ۲۲بهمن از دیگر برنامههای فراگیر سازمان فرهنگی هنری است.
رییس سازمان فرهنگی هنری به برنامههای شاخص نیز اشاره کرد و گفت: برنامههای من انقلابیام، تجلیل از نخبگان هنرهای تجسمی در نگارخانه بهمن، انقلاب در صحنه نمایش در تعدادی از مدارس منطقه ۱۶، سومین جشنواره تئاترها و سرودهای انقلابی با حضور ۷۰ گروه نمایش و ۷۰ گروه سرود در منطقه ۱۸، برنامههای دهه فجر در برخی ایستگاههای مترو، اجرای مسابقه کتابخوانی از آثار استاد شهید مرتضی مطهری در برنامه کتابخوانی مطهر، انقلابی که بود راهی که هست و جشن روز خوب پیروزی نیز با مشارکت مدیریت فرهنگی هنری مناطق شهر تهران و فرهنگسراها برگزار خواهد شد.
ویژهبرنامههای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان «ایران ما انقلاب ما» و با شعار «من انقلابیام» از ۱۲ تا ۲۲بهمن ماه در مراکز فرهنگی هنری شهر تهران برگزار میشود.
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