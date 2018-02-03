برپایی ۱۰ محفل قرآنی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «لیال عشر» از برنامههای ویژه ایام دهه فجر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که به همت فرهنگسرای قرآن اجرا میشود.
اجرای ۲ تلاوت توسط قاریان بینالمللی و برجسته و همچنین برگزاری مسابقه قرآن حضوری و سخنرانی درباره این ایام از جمله برنامههای درنظر گرفته شده برای این محافل است.
رئیس فرهنگسرای قرآن درخصوص این محافل گفت: این محافل از۱۲ بهمنماه همزمان با آغاز دهه مبارک فجر با محفل انس با قرآن از مسجد امام خمینی(ره) در شهرک اکباتان فاز دو آغاز شده و براساس برنامه مشخص در مساجد مختلف و منتخب برگزار میشود.
«علیاکبر توپچی» اظهار کرد: در این محافل علاوه بر بهرهگیری از تلاوت قاریان ممتاز و برجسته دو قاری به تلاوت آیاتی از قرآن میپردازد و در ادامه گروه تواشیح و ابتهالخوانی و همچنین از حافظان قرآن به ارایه محفوظات میپردازند.
وی عنوان کرد: از جمله فعالیتهای خاص در نظر گرفته شده در این محافل، بیان تفسیر و تبین آیه ۸۱ سوره مبارکه اسراء «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا» است که سؤالاتی براساس این نکات تفسیری تهیه شده است که چند روز پیش از اجرای محفل قرآنی، این نکات تفسیری و سؤالات میان نمازگزاران توزیع میشود و در روزی که محفل انس با قرآن برپا شد، به ۱۰ نفر از بانوان و ۱۰ نفر از آقایان هدایایی اهدا میشود.
رئیس فرهنگسرای قرآن بیان کرد: آشنا کردن مردم با مفاهیم آیات کریم قرآن و مطالب و محتوای این آیات و بهرهگیری از این نکات در زندگی در کنار بهرهمندی از لذت استماع قرائت قرآن، از جمله اهداف برپایی این محافل است تا بتوان در این راستا قدمی در ایجاد شور و نشاط برای حضور حداکثری در محافل و مساجد و جلسات قران فراهم شود.
تاکنون این برنامه در مسجد امام خمینی(ره) اکباتان و مسجد فاطمیه فلکه سوم خزانه برگزار شده است و علاقهمندان میتوانند روز شنبه ۱۴ بهمن به مسجد حجتیه واقع در میدان رسالت و مسجدالنبی(ص) واقع در تهرانسر؛ یکشنبه ۱۵ آذر به مسجد پیامبر اعظم(ص) در شهرک شهید محلاتی؛ دوشنبه ۱۶ بهمن به مسجد حضرت ابوالفضل(ع) واقع در سه راه آذری و مسجد جامع لویزان در محله لویزان؛ سهشنبه ۱۷ بهمن به مسجد امام علی(ع) پونک؛ چهارشنبه ۱۸ بهمن به مسجد ابوذر واقع در میدان ابوذر و پنجشنبه ۱۹ بهمن به مسجد شیخ صدوق واقع در شهر ری مراجعه کنند.
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