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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

کاوه مدنی برای پاکسازی پردیسان پیشگام شد

کاوه مدنی برای پاکسازی پردیسان پیشگام شد

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست که «از خودمان شروع کنیم» را با ممنوعیت استفاده آب بطری پلاستیکی در سازمان آغاز کرده بود، در گام بعدی پاکسازی پارک طبیعت پردیسان را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه برنامه صد روزه دوم معاونت متبوعش با محوریت زباله است، گفت: مرحله نخست طرح «#بی‌زباله» به منظور تقویت حس مشارکت و مسئولیت پذیری در حفاظت از محیط زیست در پارک پردیسان اجرا می شود.

مدنی ضمن اشاره به حضور خود در طرح پاکسازی پردیسان، اظهار کرد: از تمامی معاونان و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست دعوت شده تا به منظور ایجاد و تسری فرهنگ مسئولیت پذیری و باور اصل «از خودمان شروع کنیم» در اجرای طرح پاکسازی پردیسان حضور داشته باشند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در خصوص کاهش تولید و بازیافت زباله، تصریح کرد: اقداماتی همچون پاکسازی پردیسان مضاف بر آنکه زیبایی منظر را به عرصه های طبیعی باز می گرداند منجر به جلب توجه عموم جامعه به اهمیت حفظ طبیعت، مدیریت پسماند و مشارکت مدنی برای بهبود شرایط محیط زیست کشور می شود.

مدنی از تمامی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست دعوت کرد، روز دوشنبه ۱۶ بمهن ماه ساعت ۹ صبح ضمن حضور در پارک طبیعت پردیسان به پاکسازی مسیر موزه تنوع زیستی پردیسان تا مرکز بازپروری حیات وحش کمک کنند.

کد مطلب 4219193

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