کاوه مدنی برای پاکسازی پردیسان پیشگام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه برنامه صد روزه دوم معاونت متبوعش با محوریت زباله است، گفت: مرحله نخست طرح «#بی‌زباله» به منظور تقویت حس مشارکت و مسئولیت پذیری در حفاظت از محیط زیست در پارک پردیسان اجرا می شود.

مدنی ضمن اشاره به حضور خود در طرح پاکسازی پردیسان، اظهار کرد: از تمامی معاونان و کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست دعوت شده تا به منظور ایجاد و تسری فرهنگ مسئولیت پذیری و باور اصل «از خودمان شروع کنیم» در اجرای طرح پاکسازی پردیسان حضور داشته باشند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در خصوص کاهش تولید و بازیافت زباله، تصریح کرد: اقداماتی همچون پاکسازی پردیسان مضاف بر آنکه زیبایی منظر را به عرصه های طبیعی باز می گرداند منجر به جلب توجه عموم جامعه به اهمیت حفظ طبیعت، مدیریت پسماند و مشارکت مدنی برای بهبود شرایط محیط زیست کشور می شود.

مدنی از تمامی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست دعوت کرد، روز دوشنبه ۱۶ بمهن ماه ساعت ۹ صبح ضمن حضور در پارک طبیعت پردیسان به پاکسازی مسیر موزه تنوع زیستی پردیسان تا مرکز بازپروری حیات وحش کمک کنند.