بازدید شهردار تهران از محل آتش سوزی ساختمانی در خیابان ولیعصر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی شهردار تهران صبح امروز از ساختمان ۸ طبقه خیابان ولیعصر که از صبح روز گذشته آتش گرفته و همچنان عملیات اطفای حریق ادامه دارد، بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی در جریان این بازدید توضیح داد: آتش از طبقه منفی چهار و از بخش بایگانی آغاز شده و به همین دلیل برای اطفا، دشواری‌هایی وجود دارد؛ در همان ساعات ابتدایی، ۵۰ نفر از مراجعه‌کنندگان تخلیه شدند اما هنوز آتش به طور کامل اطفا نشده است.

در این بازدید یزدانی معاون خدمات شهری و شهردار منطقه ۶ حضور دارند.

همچنین ساختمان های اطراف محل آتش سوزی تخلیه شده و یک خوابگاه دانشجویی که در کنتار این ساختمان وجود داشت نیز داشنجویانش در مکان دیگری اسکان داده شدند.

کوچه ملایی پور در حال حاضر بسته است و برای ایمنی از تردد شهروندان جلوگیری می شود.

بخش غربی هتل کوثر تخلیه شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی در جریان بازدید از محل آتش‌سوزی، به شهردار تهران گفت: بیش از ۲۰ ساعت است که عملیات اطفای حریق در این ساختمان ادامه دارد و دلیل طولانی شدن این عملیات، آغاز آن از بایگانی بوده است. همچنین احتمال ریزش ساختمان نیز در این بازدید بررسی شد که پیش‌بینی شد ساختمان به دلیل مقاوم‌سازی که انجام داده، از احتمال ریزش کاسته شده اما در صورت وقوع این حادثه نیز، ریزش سراسری نخواهد بود.