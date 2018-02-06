درگیری های فیزیکی و خیابانی نیز ناشی از مسائل فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، محمد شریفی با بیان اینکه نزاع، ازجمله مسائلی است که علاوه بر ایجاد فضائی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت جانی و انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد، تصریح کرد: اغلب مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و…مختلفی باعث بروز این پدیده و رفتار نا بهنجار اجتماعی می شود.

وی اظهارداشت: از سوی دیگر، متأسفانه هنوز خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است که در فرهنگ بعضی از هموطنان، شاخص قدرت و یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: توصیف نزاع و تبیین علل و عوامل آن هم از لحاظ کمی و کیفی آن و هم از لحاظ علمی واجتماعی اهمیت دارد، زیرا از لحاظ علمی نزاع های جمعی مسأله ای اجتماعی، واقعی، قانونمند و قابل شناخت محسوب می شود و از لحاظ اجتماعی نزاع به مثابه یکی از موانع توسعه اجتماعی- انسانی و برنامه ریزی درجهت رفع این مسأله و پیشگیری از وقوع و بررسی پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع فردی و دسته جمعی بسیارضروری تلقی می شود.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه به همین دلیل راه یابی خردمندانه، واقع بینانه وآگاهانه به این مسأله جای برخوردهای نابخردانه و سلیقه ای و نا آگاهانه را خواهد گرفت، عنوان کرد: روزی نیست که خیابان های خفقان گرفته از ازدحام ماشین و جمعیت با پرتاب کلمات رکیک و زباله های کلامی آزرده نشوند، در هر ساعت به طور عادی شاهد نزاع دو راننده، خریدار و فروشنده، دو عابر، یا دو بچه کوچک و نوجوان، درگیری بر سر پارک‌ کردن ماشین، نفوذ به حریم دو متکدی، یا کارگران سر چهارراه، کارگر با کارفرما نباشید، ساکنان یک آپارتمان برای همسایگانشان مزاحمت ایجاد نکنند و موارد متعدد دیگری که قابل رویت هم نیستند.

شریفی ادامه داد: یک فحاشی بی جا و عصبانیت کنترل نشده منجر به قتل می شود، در این راستا رسانه های عمومی، به ویژه تلویزیون و رادیو می توانند تأثیر بسیار شگرف و تعیین کننده ای در سمت و سودهی افکار و رفتارهای مردم داشته باشند؛ بیشتر به این دلیل، که تقریباً همه مردم از پیر تا میان سال، جوان، نوجوان و کودک، به آن دسترسی دارند و از آن استفاده می کنند.

وی اضافه کرد: برای کاهش خشونت خانوادگی و اجتماعی می توان از این رسانه ها خوب استفاده کرد، برنامه های مختلف و متنوعی می تواند مسألة خشونت خانوادگی و اجتماعی را در رسانه ها زیر پوشش قرار دهد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان افزود: برخی از دلایل عمده بروز درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی و یا اصطکاک بین افراد، ریشه در روابط اجتماعی دارد، پایین آمدن ظرفیت تحمل مردم به دلیل وجود فشارهای روانی و استرس‌هایی است که بخشی از آن ناشی از شرایط شخصی و بخشی هم ناشی از شرایط اجتماعی است که باید ریشه‌یابی شود.

وی با بیان اینکه درگیری های فیزیکی و خیابانی نیز ناشی از مسائل فرهنگی است به گونه ای که متأسفانه در کشورمان وضعیت روحی، روانی افراد و ظرفیت فرهنگی جامعه تقویت نشده است، اظهار کرد: سوء مدیریت مسائل اجتماعی از دیگر دلایل پایین آمدن سطح آستانه تحمل و ظرفیت های جامعه است با یک مدیریت بهینه، بسیاری از تعاملات اجتماعی افراد کنترل و مدیریت می شود تا منجر به درگیری و اصطکاک و تضاد منافع نشود، به طور مثال در گذشته کمتر به بیمه شخص ثالث یا بیمه وسایل نقلیه توجه شده و معمولاً تصادف‌هایی که منجر به خسارت می‌شد، با درگیری و پرخاشگری طرفین همراه بود، اما از زمانی که بیمه الزامی شد، افراد چون از پرداخت مکانیسم جبران خسارات مطمئن هستند، شاید نیازی به درگیری و فحاشی نمی‌بینند که می توان از این امر به نوعی به عنوان مدیریت اجتماعی یاد کرد.

شریفی خاطرنشان کرد: معمولاً جوانان بیشتر درگیر اصطکاک ها و نزاع های خیابانی می شوند، در جوان‌ها تا حدودی این درگیری‌ها «به سبب سن و سال و هیجانی بودن جوان» طبیعی است اما بخش دیگری از آن ریشه در عوامل دیگری دارد.

وی اضافه کرد: استفاده از مواد مخدر و به ویژه روانگردان ها باعث می شود تا اعتدال و کنترل رفتارها در جوانان کمتر شود، در نتیجه آستانه تحمل پایین آمده و درگیری های خیابانی و فیزیکی افزایش یابد.

شریفی تصریح کرد: تردیدی نیست که رفتارهای انسان فرآیندی از آموزش و تحصیلات، محیط‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، مذهبی و… است، پس تعامل مجموعه‌هایی از عوامل محیط خانواده، آموزش باشد.

این مقام انتظامی اظهارداشت: در خصوص قوانین بازدارنده و جزایی موجود در کشور،آنچه مهم می‌کند، این است که باید عوامل این رفتارهای هیجانی ریشه‌یابی شود، زیرا که اغلب افراد قبل از ارتکاب چنین رفتارهایی به ندرت به فکر مجازات و عواقب آن است و با این توضیحات می‌توان گفت رفتارهای هیجانی فی‌البداهه است، پس مجازات کردن و تشدید مجازات آن چنان تاثیر گذار نیست.

وی تصریح کرد: در جامعه ما نیاز به ابزارهای اصلاحی و اجتماعی و کارهای فرهنگی زیربنایی بیشتر احساس می‌شود و لازم است تاظرفیت تعامل اجتماعی افراد تقویت شده و در جهت حل این گونه ناهنجاری‌ها اقدامات اساسی‌تری صورت گیرد و براساس آمار ها نزاع و درگیری های فردی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل درسطح استان کاهش یافته اما متاسفانه جزء جرایمی است که بیشترین فراوانی رادارد که به نظر می رسد این امر باید مورد آسیب شناسی جدی و کنکاش دقیق قرار گیرد.

شریفی خاطرنشان کرد: از همین رو اداره برآورد و افکار سنجی معاونت اجتماعی را ،برای رسیدن به علل اصلی وقوع نزاع ودرگیری در سطح برخی ازشهرستان ها اقدام به انجام مطالعه موردی و مصاحبه با تعدای از افراد که مرتکب به جرم نزاع شده اند، شد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، ازجمله عوامل تاثیر گذاردر ایجاد نزاع ودرگیری می توان به مواردی همچون آشفتگی خانواده، وسایل ارتباط جمعی، تاثیر گروه همسالان، فهم نادرست افراد از اوقات فراغت، وضعیت آب هوایی، اختلال شخصیت، ضعف کنترل خشم و ضعف تعلقات اجتماعی اشاره کرد.

وی گفت: از جمله راهکارهایی که برای پیشگیری و مقابله با نزاع و درگیری می تواند کارساز باشد، می توان به حمایت دستگاه قضایی و صدور احکام متناسب، جلب مشارکت مردمی سازمان ها و نهادهای مرتبط، فرهنگ سازی برای عموم افراد جامعه به خصوص در شهرهایی که این بزه به نوعی همه گیر، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه کنترل احساسات و پرخاشگری، آموزش چهره به چهره در مدارس توسط کارشناسان اجتماعی، روانشناسان و انتظامی، ساخت فیلم های کوتاه و نمایش در سیمای مرکز استان، اجرای علمی تخصصی با حضور اساتید و محققین، استفاده از تابلوها و بیلبوردهای آموزشی و تهیه و توزیع بروشور آموزش همگانی و اطلاع رسانی به موقع به شهروندان اشاره کرد.