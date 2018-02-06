دوره آموزشی «وحدت و مقاومت» در حوزه هنری تهران برگزار می شود

به گزارش خبر گزاری مهر، سطح اول دوره آموزشی «وحدت و مقاومت» با هدف آشنایی با مبانی و مسائل جهان اسلام با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در حوزه هنری برگزار می شود.

این دوره آموزشی که به همت مرکز عدالت برای صلح و با همکاری اتحادیه جهانی جوانان مسلمان تقریبی و موسسه مسیر با هدف آموزش، دانش افزایی و ترویج مبانی جهانی انقلاب اسلامی به جوانان و دانشجویان دغدغه مند و تربیت تحلیل گران فعال در عرصه جهان اسلام برگزار می گردد، در سه سطح برنامه ریزی شده و شرکت کنندگان پس از اتمام سطح اول وارد مقاطع بالاتر خواهند شد.

سطح اول دوره آموزشی وحدت و مقاومت شامل مباحث مقدماتی و مبانی فعالیت در حوزه جهان اسلام است و اهم مباحثی که در این دوره به آن پرداخته می شود شامل سرفصل هایی چون مواجهه تمدنی اسلام وغرب، تاریخچه نهضت های ضد استعماری، جریان شناسی جنبش های اسلامی معاصر، مبانی وحدت اسلامی و دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای جمهوری اسلامی است.

علی اکبر طاهری مسئول برگزاری دوره در همین راستا افزود: مباحث فوق توسط اساتید برجسته دانشگاهی و کشوری چون رحیم پورازغدی، آیت الله اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب، یامین پور دبیر اتحادیه جهانی جوانان مسلمان تقریبی، سعدالله زارعی کارشناس مسائل سیاسی، مسعود اسدالهی کارشناس مسائل خاورمیانه، حجت الاسلام مسائلی کارشناس حوزه وحدت اسلامی، حسن شمشادی خبرنگار برجسته جبهه مقاومت، روح الله رضوی فعال جهان اسلام و سهیل اسعد کارشناس تبلیغ در کشورهای اروپایی پوشش داده می شود.

لازم به ذکر است زمان شروع دوره از پنج شنبه ۱۹ بهمن الی ۱۷ اسفند می باشد. همچنین زمان برگزاری کلاس ها در پنج شنبه های آخر هر هفته می باشد. مکان برگزاری کلاس ها نیز در تهران، حوزه هنری، سرای شهید آوینی است.

علاقمندانی که تمایل به شرکت در این دوره را دارند می توانند از طریق این لینک https://evnd.co/ks۲lR برای ثبت نام در دوره اقدام نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تماس ۰۹۲۱۰۹۰۰۵۲۷ صادق ابراهیمی تماس حاصل کنید.