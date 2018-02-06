نیروهای مسلح باید آینده را برای مقابله با تهدیدات نوین، درک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش تجلیل از پژوهش گران برتر نیروهای مسلح، اظهار کرد: رهبر انقلاب در طول مدت رهبری خود همواره بر افزایش قدرت علمی بعنوان یکی از موضوعات اصلی کشور تاکید داشته اند.

وی افزود: هرچه از زمان انقلاب اسلامی می گذرد، اهمیت حوزه دانش و پژوهش به دلیل سخت تر و پیچیده تر شدن حوزه ماموریت نیروهای مسلح بیشتر روشن می شود و دشمن هم در حوزه های متنوع هرچه به ذهن طراحانش می رسد علیه انقلاب و نظام طراحی می کند که قابل قیاس از حیث کیفیت و کمیت با تهدیدات گذشته نیست.

باقری با بیان اینکه امروز جامعه بشری با مسائلی به مراتب پیچیده تر از گذشته مواجه است، تصریح کرد: برای مثال با به وجود آمدن فضای مجازی دوره ای نوین از تمدن بشری در حال رقم خوردن است. اگر در نیروهای مسلح پیدایش باروت را یک تحول در نحوه نبرد تلقی می کنیم، امروز هم فراگیر شدن فضای مجازی دوره جدیدی از تمدن بشری در حوزه های متفاوت را پدید آورده است.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: در چنین شرایطی که با دنیای ناشناخته و توطئه های فریبنده دشمن مواجه ایم صرفا با تکیه بر قدرت علم و دانش می توان با این دسیسه ها مقابله و به وظیفه خود به درستی عمل کرد.

باقری خاطرنشان کرد: دستیابی به این فناوری می بایست از طریق همین پژوهش ها انجام شود و امروز باید این پژوهش ها در راستای شناخت شرایط امروز مهمتر از آن شرایطی که در آینده پیش می آید به موقع برنامه ریزی کرد.

وی غافلگیری را یکی از مسائل مهمی برشمرد که نیروهای مسلح در صحنه نبرد با آن مواجه هستند و اظهار داشت: باید با تعمیق پژوهش ها با ابعاد مختلف غافلگیری مقابله کرد. اگر نیروی مسلحی نتواند آینده را به خوبی درک کرده و متوجه تحولات آتی نشود برای پاسخگویی به تهدیدات عقب خواهد ماند و این غافلگیری برای او شکننده خواهد بود.