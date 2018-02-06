اسلامیت، استقلال و آزادی در کشور به خوبی قابل مشاهده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله بوربور مؤسس و قائم‌مقام دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در مجمع عمومی این جمعیت با بیان اینکه در دنیای پر از خشونت و جنگ، آسایش و آرامش حاکم بر جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود نعمت ولایت و رهبری مقام معظم رهبری است اظهار داشت: در زمان انقلاب مردم شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را فریاد زدند. خوشبختانه اسلامیت، استقلال و آزادی در کشور وجود دارد و این جنبه‌ شعار انقلابی به خوبی قابل مشاهده است اما جمهوریت نظام به اندازه انتظار جامعه ملموس نیست و این مساله باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی که جمهوریت نظام با حضور احزاب تقویت شود، می‌توانیم درباره تحقق کامل آن شعار ابتدایی انقلاب سخن بگوییم. در حقیقت زمانی می‌توانیم با قاطعیت از جمهوریت نظام سخن به میان بیاوریم که احزاب، تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی متشکل از نخبگان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برنامه ارائه دهند و در مسیر این برنامه شاخصی تعریف کنند، تشکل‌های سیاسی سپس بر اساس این برنامه باید فرد و تیم کاری او را به مردم معرفی کنند که قابلیت اجرای آن برنامه را داشته باشند.

بوربور تصریح کرد: در این صورت، وقتی حزبی پشت سر یک حرکت باشد، دیگر خبر از فرد نیست و نظارت و کمک فکری حزب همواره پشت سر فرد منتخب قرار دارد. بر اساس برنامه و شاخص اعلام شده توسط جریان سیاسی حمایت‌کننده، در نهایت می‌توان دستیابی دولت به اهداف را سنجید. این وظیفه تشکل‌های سیاسی است و آن ها از این طریق می‌توانند جمهوریت نظام را تقویت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: تا زمانی که احزاب با برنامه به مردم نزدیک نشوند و به مردم گزارش ندهند و مردم به برنامه‌های احزاب رأی ندهند، با مشکل عدم تقویت بخش جمهوریت مواجه خواهیم بود.

بوربور گفت: هر کسی را به اسلام، انقلاب، امام(ره) و ادامه حرکت انقلاب و وجوب ولایت فقیه، اعتقاد قلبی دارد، خودی می‌دانیم و هر کسی که حتی به یکی از این موارد معتقد نباشد و یا حتی به یکی از این موارد که از اصول ماست، اندکی تشکیک کند، لایق حضور در مسئولیت‌های تصمیم‌گیری برای مردم و نظام نیست و ما نمی‌توانیم به عنوان عضو جمعیت یا اصولگرا او را بپذیریم. ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم و آنچه بیش از همه مهم است، عمل به وظیفه و تکلیف است. باید این مساله را درک کنیم که طبق تکلیف شرعی خود عمل کنیم و نتیجه وابسته به اراده الهی است.

قائم‌مقام دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با شرح روند شکل‌گیری جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، انحراف را به اندازه فتنه، خط قرمز این جمعیت معرفی کرد و گفت: وقتی در زمان ریاست‌جمهوری رئیس دولت اصلاحات فهمیدم در درون دولت، اپوزیسیونی در حال شکل‌گیری است، به علت اعتقاد و ایمان قلبی به نظام و انقلاب، به فکر تجمیع نیروهای دلسوز انقلابی افتادم و این تشکل شکل گرفت. هنوز هم و با حدود گذشتن بیش از دو دهه از آن دولت و چهار دهه از انقلاب همچنان به اصول خود که با خون شهدا و هدایت امام راحل شکل گرفته، ایمان داریم و در این مسیر استوار خواهیم ماند.